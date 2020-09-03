Инфекционист убежден, чтобы дети не подхватили COVID-19, в школах нужно переделывать вентиляцию.

Во время пандемии коронавируса, когда учебные заведения должны работать, можно принять меры для того, чтобы дети не заражались в школах и активно не распространяли инфекцию.

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Как рассказал инфекционист Вадим Аристов на чате в Главреде, чтобы дети не подхватили COVID-19, в школах необходимо переделать вентиляцию и подключать ультрафиолетовые лампы, следить за влажностью воздуха в классах – чем выше влажность, тем сильнее падает эффективность любого вируса.

Эксперт отметил, что в классах нужно установить увлажнители воздуха, или можно хотя бы обеспечить график развешивания на батарее тряпок, пропитанных водой.

Что нужно сделать, чтобы дети не заразились коронавирусом в школе

Обеспечить четкое разделение классов на "баблы", то есть чтобы у них было разное время на вход и выход в коридоры, чтобы перерывы были разведены во времени – так классы меньше будут пересекаться между собой;

Создать "баблы" в классах, чтобы дети не сидели везде, а были поделены на маленькие группки, которые бы сидели в разных углах;

Уменьшить время пребывания детей в школе и определенным образом комбинировать учебный процесс в учебном заведении и дистанционное обучение.

Обучение в школе во время пандемии COVID-19: новости по теме

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Автор: УНИАН