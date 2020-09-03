Во время пандемии коронавируса, когда учебные заведения должны работать, можно принять меры для того, чтобы дети не заражались в школах и активно не распространяли инфекцию.
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Как рассказал инфекционист Вадим Аристов на чате в Главреде, чтобы дети не подхватили COVID-19, в школах необходимо переделать вентиляцию и подключать ультрафиолетовые лампы, следить за влажностью воздуха в классах – чем выше влажность, тем сильнее падает эффективность любого вируса.
Эксперт отметил, что в классах нужно установить увлажнители воздуха, или можно хотя бы обеспечить график развешивания на батарее тряпок, пропитанных водой.
Что нужно сделать, чтобы дети не заразились коронавирусом в школе
- Обеспечить четкое разделение классов на "баблы", то есть чтобы у них было разное время на вход и выход в коридоры, чтобы перерывы были разведены во времени – так классы меньше будут пересекаться между собой;
- Создать "баблы" в классах, чтобы дети не сидели везде, а были поделены на маленькие группки, которые бы сидели в разных углах;
- Уменьшить время пребывания детей в школе и определенным образом комбинировать учебный процесс в учебном заведении и дистанционное обучение.
Обучение в школе во время пандемии COVID-19: новости по теме
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