Цистит – симптомы болезни, причины появления и как вылечить

Эта болезнь достаточно неприятная и причиняет значительный дискомфорт пациентам. Циститом чаще болеют женщины, мужчин она поражает реже.

Цистит – это воспаление мочевого пузыря, которое может возникать из-за бактериальной или грибковой инфекции. Эта болезнь встречается довольно часто и доставляет много дискомфорта пациентам.

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Чаще всего цистит диагностируется у женщин, у мужчин он встречается реже. Это объясняется тем, что у женщин более короткий мочеиспускательный канал, что упрощает проникновение в мочевой пузырь инфекции, способной вызвать симптомы цистита. Именно поэтому болезнь считают преимущественно женской, из-за чего лечению цистита у женщин уделяется особое внимание.

Воспалительный процесс в мочевом пузыре может возникать в любом возрасте и протекает по-разному. У девушек частой причиной может быть психосоматика. У женщин, которые ведут активную половую жизнь, – инфицирование при недостаточной гигиене. У пожилых цистит может быть связан, в частности, с недержанием мочи.

Цистит: симптомы болезни

Основными признаками воспаления мочевого пузыря являются следующие:

частые позывы к мочеиспусканию;

болезненность при мочеиспускании;

ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря;

боль внизу живота, которая может отдавать в поясницу;

изменение цвета мочи и появление в ней капель крови;

болезненные ощущения внизу живота в момент опорожнения мочевого пузыря;

небольшое повышение температуры при тяжелом течении.

При хроническом варианте единственным симптомом цистита могут быть частые позывы к мочеиспусканию.

Почему может возникнуть цистит

Факторов для развития цистита достаточно много. Чаще всего болезнь вызывают такие обстоятельства, как переохлаждение организма, особенно участки таза; неправильная или недостаточная личная гигиена; частые и длительные запоры; перенесенные гинекологические, венерологические заболевания; гормональные нарушения; половая жизнь и смена полового партнера, провоцирующие изменение микрофлоры во влагалище.

Очень негативно влияет на организм и способствует возникновению цистита долгая сдержанность перед актом мочеиспускания; малоподвижный образ жизни, ношение тесной одежды и беременность, то есть факторы, вызывающие застой кровообращения в малом тазу. Неправильное питание и хронический стресс и дефицит отдыха также могут вызвать появление болезни.

Основные виды цистита

В зависимости от характера течения болезни различают следующие виды цистита: острый, хронический и геморрагический.

Острый цистит – острое воспаление мочевого пузыря. Это заболевание может переходить в хроническую форму.

Симптомы хронического цистита сходны с симптомами при остром цистите, но менее выражены. Хронический цистит обостряется два и более раз в год.

Геморрагический цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря, которое сопровождается выделением с мочой крови.

Цистин: как лечить болезнь

В случае изменения цвета мочи или появления боли при мочеиспускании необходимо обязательно обратиться к врачу-урологу. Только врач может поставить диагноз после изучения результатов анализа мочи и тщательного опроса больного.

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Поскольку наиболее частой причиной цистита являются бактерии, то лечится он антибиотиками и противовоспалительными препаратами. В большинстве случаев пациенту разрешается проводить лечение на дому, но при условии соблюдения всех рекомендаций врача.

Какие бы лекарства от цистита врач не назначил, важным моментом является соблюдение диеты с большим количеством жидкости. Под запретом – все жареные, жирные и соленые блюда. Полезно при этом пить отвары трав, имеющие мочегонное действие.

Как избежать появления цистита

Профилактика заболевания заключается в первую очередь в исключении и уменьшении действия факторов, вызывающих возникновение цистита, а также в соблюдении правил гигиены. Важно не допускать переохлаждения организма, своевременно освобождать мочевой пузырь. Лучше отказаться от ношения одежды, сдавливающей область малого таза. В случае, если работа сидячая, следует прерываться каждый час-полтора и минут 5 просто постоять или пройтись.