Врач объяснила, чем нельзя завтракать

Врач рекомендует составлять завтраки так, чтобы они содержали белок, жир и сложные углеводы в виде клетчатки.

Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Потянова назвала самый опасный вид завтрака: это утренние приемы пищи, содержащие преимущественно углеводы.

Пример таких завтраков - "мягкие" нецельнозерновые каши (овсянка быстрого приготовления, манная каша), выпечка, сладости, белый хлеб, пишет Ukrhealth.

Врач заявила, что привычка завтракать подобным образом способствует резкому повышению уровня глюкозы в крови. Ответной реакцией организма становится усиленная выработка поджелудочной железой гормона инсулина, что приводит к значительному сокращению концентрации глюкозы и вызывает опасные состояния.

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"Появляется чувство голода, слабости, поскольку мозгу не хватает сахара. Дальше начинаются качели: вы утоляете голод, уровни глюкозы и инсулина снова поднимаются. Если такой цикл повторяется в течение дня снова и снова, это приводит к развитию углеводной зависимости", – предупреждает врач-гастроэнтеролог.

Такие колебания становятся огромной нагрузкой на поджелудочную железу, запускают механизмы набора веса, потому что инсулин переводит избытки глюкозы в жировые отложения. Также это может вызвать развитие сахарного диабета второго типа, отметила медик.

Потянова рекомендует составлять завтраки так, чтобы они содержали белок, жир и сложные углеводы в виде клетчатки. Если после приема пищи начинает клонить в сон – это признак слишком большого количества съеденных углеводов, подсказала специалист.

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