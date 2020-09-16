По мнению 23% респондентов, меры слишком мягкие, 18% считают их наоборот – слишком жесткими.

Почти половина (45%) украинцев считают введенные властями меры борьбы с COVID-19 оптимальными.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале сентября.

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"45% опрошенных считают, что меры, введенные властью по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными. 23% – считают их слишком мягкими, 18% – наоборот слишком жесткими», - информируют социологи.

Указывается, что с апреля растет количество тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией являются слишком мягкими, в то же время растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими.

***Опрос проведен Социологической группой «Рейтинг» 3-6 сентября. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Свежая статистика по коронавирусу в Украине

В Украине по состоянию на утро 16 сентября зарегистрировано 162 тыс. 660 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 тыс. 340 летальные, 72 тыс. 324 пациента выздоровели.

За сутки зафиксировано 2 тыс. 958 новых случаев.

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Автор: Константин Гончаров