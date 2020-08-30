Делать тест на наличие COVID-19 сразу не нужно. Министр объяснил, почему.

Человек, который контактировал с больным коронавирусом, должен уйти на самоизоляцию.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "Радио Свобода".

Объясняя алгоритм действий, глава Минздрава уточнил, что не нужно сразу сдавать тест на коронавирус.

"Мы говорим о том, что человек, который является контактным с больным, должен уйти на самоизоляцию. То есть сразу тестировать человека нет никакого смысла. Потому что там есть соответствующий инкубационный период. И это может быть такое обманчивое впечатление, когда человека протестуют, конечно не покажут, что у него есть коронавирусная болезнь. Именно поэтому она должна идти на самоизоляцию. Если в течение 14 дней, находясь на самоизоляции, у него нет соответствующей симптоматики, то и нет смысла тестировать", - поясняет министр.

Он также рассказал о течении болезни без симптомов и сказал, что нужно делать в таком случае.

"Человек все равно болеет. У нас есть такое – бессимптомное течение болезни. Особенно это касается детей или младшего поколения. То есть людей, которые гораздо легче переносят эту болезнь. Но все равно они должны находиться на самоизоляции, на амбулаторном лечении. То есть их не надо ложить в больницу", - отметил Степанов.

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Автор: Юрий Годован