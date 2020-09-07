Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак рассказала об алгоритме лечения пациентов, которых подозревают в COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусной инфекцией.

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Об этом написала пресс-служба Минздрава в Фейсбуке, опубликовав инфографику пошагового механизма оказания помощи лицу с подозрением на COVID-19.

Что делать при подозрении на коронавирус

Позвоните семейному врачу.

Семейный врач вас проконсультирует и решит, необходима ли госпитализация. Также при необходимости медик приедет к пациенту.

Вызов мобильной бригады для забора образцов для теста на коронавирусную инфекцию.

Далее образцы передают в лабораторию.

После получения результатов теста, в случае подтверждения коронавируса, предусмотрено предоставление медицинской помощи зараженному лицу.

Отмечается, что пациенту с момента обращения к семейному врачу рекомендуется самоизолироваться до установления диагноза.

"Если у вас есть симптомы COVID-19, то в первую очередь вы дистанционно связаться со своим семейным врачом. В случае, если у вас нет декларации, вы все равно можете обратиться в территориальную поликлинику, в районе обслуживания которой вы проживаете или проживали исторически. Или же обратиться на горячую линию территориального департамента здравоохранения, который предоставит всю необходимую информацию о медицинской помощи ", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на пресс-брифинге Минздрава.

Пациент не должен самостоятельно искать эту мобильную бригаду. Организация выезда мобильной бригады относится к функции семейного врача. Работа мобильной бригады оплачивается Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Что делать, если у вас нет семейного врача

В случаях, если больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывала декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавируса.

Горячие линии есть в каждой области. Ее диспетчер вызовет человеку бригаду "скорой".

"При легком течении заболевания вы сможете лечиться дома. Если течение заболевания требует госпитализации, то семейный врач должен эту госпитализацию организовать: врач вызывает "скорую" и пациента доставляют в больницу, которая соответствует статус "ковиднои больницы".", - объясняет Ирина Микичак.

Она уточняет, что критические состояния - это высокая температура и затрудненное дыхание. Такие критические состояния требуют вызова экстренной помощи по номеру 103:

"Бригада оценит ваше состояние и при необходимости отвезет к соответствующей больницы. Пациент не организовывает госпитализацию самостоятельно. В каждой области есть лица-координаторы, которые должны обеспечить эту работу".

Телефоны горячей линии COVID-19

Что входит в бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19

тестирование на COVID-19;

лабораторные и инструментальные исследования;

медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;

кислородная поддержка;

интенсивная терапия включая искусственной вентиляцией легких;

медикаментозная терапия и обезболивание;

консультация врачей всех необходимых специальностей.

Все лекарства, которые предусмотрены Национальным протоколом COVID-19 включены в тарифы, по которым НСЗУ оплачивает услуги больниц.

"Лечение для пациента является бесплатным", - отмечает Микичак.

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Автор: Виктория Гордиенко