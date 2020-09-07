Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм действий для пациентов с подозрением на коронавирусной инфекцией.
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Об этом написала пресс-служба Минздрава в Фейсбуке, опубликовав инфографику пошагового механизма оказания помощи лицу с подозрением на COVID-19.
Что делать при подозрении на коронавирус
- Позвоните семейному врачу.
- Семейный врач вас проконсультирует и решит, необходима ли госпитализация. Также при необходимости медик приедет к пациенту.
- Вызов мобильной бригады для забора образцов для теста на коронавирусную инфекцию.
- Далее образцы передают в лабораторию.
- После получения результатов теста, в случае подтверждения коронавируса, предусмотрено предоставление медицинской помощи зараженному лицу.
Отмечается, что пациенту с момента обращения к семейному врачу рекомендуется самоизолироваться до установления диагноза.
"Если у вас есть симптомы COVID-19, то в первую очередь вы дистанционно связаться со своим семейным врачом. В случае, если у вас нет декларации, вы все равно можете обратиться в территориальную поликлинику, в районе обслуживания которой вы проживаете или проживали исторически. Или же обратиться на горячую линию территориального департамента здравоохранения, который предоставит всю необходимую информацию о медицинской помощи ", - отметила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на пресс-брифинге Минздрава.
Пациент не должен самостоятельно искать эту мобильную бригаду. Организация выезда мобильной бригады относится к функции семейного врача. Работа мобильной бригады оплачивается Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Что делать, если у вас нет семейного врача
В случаях, если больной человек не имеет своего семейного врача (не подписывала декларацию с соответствующим специалистом), можно обратиться за помощью позвонив на областную горячую линию по вопросам коронавируса.
Горячие линии есть в каждой области. Ее диспетчер вызовет человеку бригаду "скорой".
"При легком течении заболевания вы сможете лечиться дома. Если течение заболевания требует госпитализации, то семейный врач должен эту госпитализацию организовать: врач вызывает "скорую" и пациента доставляют в больницу, которая соответствует статус "ковиднои больницы".", - объясняет Ирина Микичак.
Она уточняет, что критические состояния - это высокая температура и затрудненное дыхание. Такие критические состояния требуют вызова экстренной помощи по номеру 103:
"Бригада оценит ваше состояние и при необходимости отвезет к соответствующей больницы. Пациент не организовывает госпитализацию самостоятельно. В каждой области есть лица-координаторы, которые должны обеспечить эту работу".
Телефоны горячей линии COVID-19
Что входит в бесплатный пакет услуг лечения пациентов с COVID-19
- тестирование на COVID-19;
- лабораторные и инструментальные исследования;
- медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
- кислородная поддержка;
- интенсивная терапия включая искусственной вентиляцией легких;
- медикаментозная терапия и обезболивание;
- консультация врачей всех необходимых специальностей.
Все лекарства, которые предусмотрены Национальным протоколом COVID-19 включены в тарифы, по которым НСЗУ оплачивает услуги больниц.
"Лечение для пациента является бесплатным", - отмечает Микичак.
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