Главный санврач указал на "отдаленные последствия пандемии" для Украины.

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко спрогнозировал "ужасные последствия" пандемии для украинской системы здравоохранения.

В эфире телеканала «Украина 24" он заявил, в частности, что из-за неконтролируемого потребления антибиотиков бактерии могут стать устойчивыми к некоторым препаратам. Также Ляшко отметил, что из-за перезагрузки больниц пациентами с коронавирусом другим болезням уделяется меньше внимания.

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"Отдаленные последствия пандемии (COVID-19-ред.) для системы здравоохранения будут ужасны. Антибиотикорезитентность – следствие неконтролируемого потребления антибиотиков сейчас. Онкология, сердечно-сосудистые – потеря сегодняшней диагностики из-за перегрузки системы здравоохранения», – заявил Ляшко.

Он призвал все органы власти и чиновников объединяться вокруг проблемы распространения коронавирусной инфекции.

«Когда каждый раз снимаете маску в общественных зданиях, каждый раз, когда критикуете карантин выходного дня или другие ограничительные меры, будете вспоминать свои слова потом, через год-два. Последствия будут. Давайте сегодня сплачиваться и искать выход из ситуации. Все открыты к диалогу. Собираемся - делаем. Поддержка надо сегодня всем врачам – они на передовой. Поддержка нужна чиновникам. Исключительно в единении - сила", - отметил санитарный врач.

Вакцина от коронавируса: последние достижения разработчиков

Разработчики немецкой фармацевтической компании BioNTech совместно с американской корпорацией добились в третьей фазе испытаний вакцины наилучшего показателя эффективности, показав 90-процентный результат.

В испытаниях участвовали 43 538 добровольцев, которым вводили вакцину и плацебо. Среди всех участников испытаний заболели коронавирусной инфекцией 94 человека. По данным производителей, серьезных побочных действий вакцины во время исследований не выявлено.

Согласно имеющимся прогнозам, компании изготовят 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и более одного миллиарда - в 2021-м.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил канцлера Германии Ангелу Меркель учесть интересы Украины при планировании поставок будущей вакцины от COVID-19.

В середине ноября 2020 года главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил, что, согласно предварительным данным, вакцина от американской биотехнологической компании The Moderna является эффективной против COVID-19 на 94,5%. Он отметил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

18 ноября в Минздраве заявили, что около 4 миллионов украинцев получат бесплатную прививку от COVID-19 в первой половине 2021 года. Позднее в ведомстве уточнили, что для полноценной защиты от коронавируса нужно будет получить две дозы вакцины, цена одной составит 7 долларов.

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Автор: Андрей Василюк