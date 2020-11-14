Медики говорят, что люди начинаются верить в существование угрозы только после того, как сами столкнутся с вирусом.

В больницы Харькова начали уже госпитализировать только пациентов с тяжелым протеканием COVID-19.

Об этом говорится в коротком ролике Суспільне.

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Несмотря на повышенную угрозу заражения, медикам приходится перевозить больных на колясках.

Кроме того, участилось число летальных исходов: врачи вынуждены перевозить тела умерших через двор больницы в морг на каталках и в черных мешках.

«Третий за сегодня», – комментирует количество погибших работник больницы. Мужчина замечает, что в вирус люди начинают верить только тогда, как сами с ним сталкиваются.

«Пока не убедятся сами в этом – не поверят. Я дедушку похоронил своего. Ребят попросил – они вывезли, потому что родственники не должны вывозить. Передайте людям, пусть берегут себя, чтобы такого не было», – посоветовал медик.

По состоянию на утро 14 ноября в Украине обнаружили еще 12524 новых инфицированных COVID-19. 4962 лица выздоровели, тогда как 191 умер от осложнений.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Коронавирус: важно знать каждому

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Автор: УНИАН