"Очень хорошо культивируется в легких": врач рассказала о главной опасности коронавируса

Инфекционист рассказала, как действуют врачи, чтобы не допустить повреждение легких.

Врачи подключают больного COVID-19 человека к ИВЛ, когда легкие уже повреждены, а этого нужно не допустить.

О том, почему коронавирус имеет мощное разрушительное воздействие на легкие человека, рассказала инфекционист Татьяна Логинова в эфире канала "Украина 24".

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"Этот вирус очень хорошо культивируется именно в легких. Для него это питательная среда. Поэтому задача медиков — не допустить его проникновения в легкие из верхних дыхательных путей в нижние. Здесь срабатывает ранняя профилактика, поэтому и необходимо как можно раньше обратиться к врачу, еще до появления осложнений", — сказала она.

Инфекционист рассказала, как действуют врачи, чтобы не допустить повреждения легких.

"Врачи подключают человека к ИВЛ, когда легкие уже повреждены, а этого нужно не допустить. Для этого используются множественные противовирусные средства. Так, появились данные ученых о действии интерферонов, которые могут связать вирус в первые часы заболевания. Если небольшое воспаление успеет проявиться в легких, то пойдет необратимая связь, пойдет замена ткани на фиброзную. Человек после этого не будет уже иметь такие же дыхательные возможности, как до болезни", — сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 65 тыс. 656 случаев COVID-19, за сутки - 807 новых.

После перенесенной коронавирусной болезни выздоровели 36 тыс. 122 лица, зарегистрировано 1 тыс. 616 летальных случаев.

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