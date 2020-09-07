При вирусных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции нет прямой необходимости в назначении антибиотиков. Общеизвестно, что невозможно убить вирус антибактериальными препаратами.
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Тем не менее, если лечащий врач все-таки настаивает на приеме антибиотиков при COVID-19, это не ошибка и не признак некомпетентности, а способ предотвратить осложнения.
Такое мнение выразил врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко, пишут "Факты".
«Вирус коварно действует на иммунную систему, и возникают вторичные бактериальные пневмонии. Поэтому всем больным назначают два-три антибиотика, предупреждающих бактериальное осложнение», — подчеркнул доктор.
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