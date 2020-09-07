Специалист уверяет, что антибиотики - это способ предотвратить осложнения.

При вирусных заболеваниях, в том числе и при коронавирусной инфекции нет прямой необходимости в назначении антибиотиков. Общеизвестно, что невозможно убить вирус антибактериальными препаратами.

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Тем не менее, если лечащий врач все-таки настаивает на приеме антибиотиков при COVID-19, это не ошибка и не признак некомпетентности, а способ предотвратить осложнения.

Такое мнение выразил врач-инфекционист высшей категории кандидат медицинских наук Виталий Янченко, пишут "Факты".

«Вирус коварно действует на иммунную систему, и возникают вторичные бактериальные пневмонии. Поэтому всем больным назначают два-три антибиотика, предупреждающих бактериальное осложнение», — подчеркнул доктор.

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Доктор Комаровский уверен, что среди разных методов борьбы с новым коронавирусом, которые используются сегодня людьми, одним из самых опасных является профилактически прием антибиотиков.

Медик настоятельно рекомендует не заниматься самолечением, используя этот тип медикаментов.

Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что лечение в стационаре одного больного COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривень.

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Автор: Виктория Гордиенко