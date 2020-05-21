Чабрец: свойства, противопоказание и польза

Чабрец трава успокаивающе действует на центральную нервную систему, стимулирует выделение желудочного сока.

Чабрец – это эфиромасличное растение, помогает при откашливании, является, в частности, дезинфекционным средством. Чабрец трава успокаивающе действует на центральную нервную систему, стимулирует выделение желудочного сока. Чабрец содержит эфирное масло, флавоноиды, дубильные и горькие вещества, камедь, минеральные соли.

Правильно высушенное растение используют в качестве чая. По советам специалистов, в таком случае свежий чабрец надо разложить на ткани или бумаге тонким слоем. Сушить его можно в тени в течение 5 дней, под навесами, чтобы солнечные лучи его не доставали. Сухую траву чабрец можно хранить в закрытой таре до 3 лет.

Читайте такжеЛучшие успокаивающие лекарства – советы медиков

Чабрец: свойства

Потогонное, спазмолитическое, отхаркивающее и противовоспалительное действие. Лечебные свойства травы заключаются в стимулировании деятельности пищеварительной системы, лечении язвы двенадцатиперстной кишки. Тимьян чабрец применяется для лечения заболеваний почек и мочевых путей.

Тимьян полезен при лечении коклюша, бронхита, астмы и ОРЗ.

Чабрец нередко является важным компонентом в народной медицине. Настойки чабреца делают для больных с конъюнктивитом, компрессы из травы прикладывают на фурункулы и пораженные грибком места.

Ванны с чабрецом снимают воспаление и боль суставов. Тимьян для детей используют в случаях повышенной возбудимости, тревожности или диатезе.

Чабрец для мужчин показан в качестве средства для лечения мужской потенции. Трава успокаивает нервы, снимает воспаление, убивает грибок и патогенные организмы. А вот молибден нормализует и активизирует половую функцию.

Чабрец – противопоказания и предостережения

Эфирное масло чабреца является сильным раздражителем паренхимы почек и их интимы сосудов. Поэтому пациенты с поражениями печени его принимают только в сочетании с другими растительными средствами.

Кроме того, пациентам с повышенной чувствительностью к отдельным компонентам травы лучше от него отказаться. Речь о больных с язвой желудка, с серьезными нарушениями работы желчного пузыря, печени и 12-перстной кишки, тяжелой формой бронхиальной астмы и мерцательной аритмии.

Чабрец при беременности, в период кормления грудью и во время менструации употреблять противопоказано.

Тимьян: использование

Чабрец используют в качестве компонента в косметике: он является эффективным в уходе за волосами, кожей лица и тела.

Отвар чабреца является хорошим бактерицидным средством. Он уничтожает микробы и помогает восстановить обмен веществ; помогает справиться с сухостью, зудом и тому подобное. Чабрец от кашля тоже эффективен.