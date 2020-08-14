Украинцы рассказали, сколько за месяц тратят на лекарства и лечение

Главным изменением в системе здравоохранения в прошлом году более 40% опрошенных назвали подорожание препаратов, которыми чаще всего лечатся.

Более половины опрошенных граждан Украины (50,3%) считает, что первоочередной мерой реформирования здравоохранения должно быть уменьшение стоимости лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты общенационального репрезентативного опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» совместно с социологической службой Центра Разумкова 3-9 июля 2020 года.

В частности, социологи спросили, какие проблемы должны решаться в первую очередь при реформировании системы здравоохранения. Респонденты могли выбрать не более трех вариантов ответов.

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«Большинство опрошенных - 50,3% - ответили, что должно быть уменьшение стоимости лекарств», - говорится в сообщении.

Также 29,7% респондентов ответили, что необходимо установить ответственность врачей за здоровье пациентов и результаты лечения; 29,3% - обеспечить больницы и поликлиники качественным, новейшим оборудованием для лечения и диагностики; 28,7% - обеспечить неотложную помощь всем необходимым во всех населенных пунктах; 28,5% - увеличить число профессиональных врачей-терапевтов и семейных врачей; 20,1% - прекратить взимание «добровольных» поборов в больницах, поликлиниках и родильных домах.

Кроме того, социологи спросили, с какими изменениями в здравоохранении украинцы лично столкнулись на протяжении прошлого года. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов.

Так, 41,3% главным изменением назвали рост цен на лекарства, которыми чаще всего лечатся; 39,4% - возможность выбрать врача-терапевта (семейного врача), которому доверяют; 26,7% - отсутствие квалифицированной помощи со стороны врачей во время болезни; 20,1% - сдать необходимые анализы или пройти назначенную диагностику можно только за деньги; 19,7% - ухудшение ситуации с быстрым и качественным оказанием неотложной помощи; 19,1% - запись к врачу или получение справок стали еще более сложными и запутанными; 14% - возможность бесплатно сдавать анализы и проходить необходимую диагностику. Еще 12,5% ответили, что никаких изменений не произошло.

В то же время по мнению 34,6% опрошенных, никто в государстве не отстаивает интересы граждан в процессе реформирования системы здравоохранения. Также 19,1% считают, что больше всего отстаивает глава Минздрава Максим Степанов, 15,7% - президент Владимир Зеленский, 14,2% - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вместе с тем отвечая на вопрос "Сколько денег в течение последнего года ваша семья в среднем в месяц тратила на лекарства и лечение?", 13% респондентов заявили, что вообще ничего не тратили, 15% - тратили до 200 грн в месяц, 24% - отдавали от 200 до 500 грн на лекарства, 19% - платили от 500 до 1000 грн, 7% - тратили от 1000 до 2000 грн, и почти 9% - отдавали на лекарства и лечение более 2000 грн в месяц.

*** Опрос проводился во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Виталий Саенко