По словам министра, эти тесты имеют до 60% точности.

В ближайшее время в Украину поступит 2 млн быстрых тестов на COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время выступления в Верховной Раде Украины.

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"Заказано и будет завезено в Украину в ближайшее время 2 млн быстрых тестов, которые от 15 минут до одного часа дают результат. Эти тесты имеют до 60% точности", - сказал он.

Министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что планируется использовать 1 млн тестов в месяц.

Ситуация с коронавирусом в Украине: свежая статистика

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 9 тыс. 721 новый случай COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели 440 188 человек, выздоровели 195 544 человека, умерли 8 125. Проведено ПЦР-тестирований – 3 521 175.

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Автор: Леся Лещенко