Буковинцы продолжают бороться с COVID-19: за сутки почти 70 новых заражений

За сутки обнаружили COVID-19 у 63 человек.

В четверг в Черновицкой области коронавирус обнаружили у 63 человек. Таким образом в области зарегистрировали 2905 случаев заражения.

Об этом сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

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"Областной лабораторный центр исследовал сегодня, 21 мая, 470 новых образцов. В результате коронавирус подтвердили в еще 63 буковинцев. В общем последние дни положительными оказываются 10-15% тестов от общего количества проработанных. Это хорошая тенденция", – заявил председатель ОГА.

Кроме того, 22 человека сегодня вылечились от болезни. Однако в больницах много пациентов находятся в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки диагноз COVID-19 в Украине подтвердили в 476 человек, 15 пациентов скончались, а 272 выздоровели.

Как сообщал ранее УНИАН, по состоянию на утро 21 мая в мире зафиксировали более 5 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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