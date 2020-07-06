Бубонная чума: что это за болезнь, симптомы и лечение

Опасное заболевание возникает в результате укуса блох, живущих на диких грызунах.

Бубонная чума – опасная, смертельная болезнь. Эпидемии чумы в свое время возникали в Африке, Азии и Южной Америке. Недавно случай заболевания бубонной чумой зафиксировали на севере Китая. А перед тем вспышку бубонной чумы выявили в Западной Монголии, в связи с чем в регионе объявлен карантин.

Что такое бубонная чума

Читайте такжеСемена чиа: в чем польза и вред для организма человека

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы в мире. Это бактериальное заболевание, которое возникает в результате укуса инфицированной блохи, живущей на диких грызунах. Возбудитель чумы бактерия Yersinia pestis попадает в организм человека и движется по лимфатической системе до ближайшего лимфатического узла, где начинает размножаться. Лимфатический узел воспаляется, отекает и создает болезненные ощущения. Такие лимфатические узлы и называют "бубонами".

По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа в случае, если вовремя не обратиться за врачебной помощью.

Самая известная вспышка бубонной чумы произошла в XIV веке и известна под названием "Черная смерть". В настоящее время люди обладают обширным инструментарием для того, чтобы не допустить эпидемию с многомиллионной летальностью.

Симптомы и диагностика бубонной чумы

У зараженного чумой человека после инкубационного периода, длящегося от 1 до 7 дней, обычно развивается острое лихорадочное состояние. Типичными симптомами болезни является внезапное повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

Для подтверждения диагноза чумы нужно сделать лабораторное тестирование. Методом подтверждения наличия чумы у пациента является изоляция Yersinia pestis из образца гноя из бубона, образца крови или мокроты.

Бубонная чума: профилактика и лечение

Прежде всего людям в районах, где чума является обычным явлением, необходимо защищать себя от укусов блох и не касаться трупов погибших животных.

Без лечения бубонная чума может привести к быстрой смерти, поэтому важно быстро диагностировать и начать лечение. При своевременной диагностике чума успешно лечится антибактериальными препаратами и поддерживающей терапией.

Читайте такжеУкраина находится в зоне высокого риска вспышки полиомиелита - ЦОЗ

Все зараженные бубонной чумой должны быть обязательно госпитализированы в специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, остатки еды, посуда, предметы ухода и выделения пациента подвергаются специальной обработке и дезинфекции.

Следует отметить, что ВОЗ не рекомендует вакцинировать от чумы каждого. Прививки необходимо лишь тем, кто постоянно подвергается риску заражения, – например, медработники и работники лабораторий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram