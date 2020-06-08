Ботулизм - симптомы, признаки и лечение заболевания

Как распознать ботулизм и вовремя его побороть - читайте на УНИАН.

Ботулизм - это пищевое заболевание, которое впоследствии может нести большую опасность для нервной системы человека. О том, что оно собой представляет и как бороться с ботулизмом - читайте ниже.

Что такое ботулизм

Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы. Прежде всего - продолговатого и спинного мозга. Оно развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.

Причинами ботулизма являются продукты домашнего консервирования - рыба, мясо, иногда даже овощи. Потенциальную опасность несут также плохо вымытые консервированные продукты, а также те, которые были неправильно термически обработаны либо транспортированы.

Симптомы ботулизма

нарушение близкого зрения: невозможно читать текст, но хорошо видны предметы;

выраженная сухость во рту;

трудности с речью;

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

поражения мышц шеи и конечностей.

Лечение ботулизма

Всех зараженных этим заболеванием обязательно госпитализируют. Важное значение в процессе лечения имеет ранняя диагностика и правильный выбор его методики. В большинстве случаев больным вводят ботулинический антитоксин, другими словами - сыровотку или иммуноглобулин.

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Профилактика ботулизма

Для того, чтобы нивелировать риски заболевания, следует не употреблять следующие продукты:

вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба;

мясные и грибные консервы;

консервы домашнего производства;

продукты, в которых нет уверенности в их транспортировке или хранении;

продукты сомнительного качества.

Смотреть видео: как обезопасить себя от ботулизма

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