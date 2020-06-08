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Ботулизм - симптомы, признаки и лечение заболевания

06:17, 08 июня 2020
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Как распознать ботулизм / фото facebook.com/ulanasuprun

Ботулизм - это пищевое заболевание, которое впоследствии может нести большую опасность для нервной системы человека. О том, что оно собой представляет и как бороться с ботулизмом - читайте ниже.

Что такое ботулизм

Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы. Прежде всего - продолговатого и спинного мозга. Оно развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.

Причинами ботулизма являются продукты домашнего консервирования - рыба, мясо, иногда даже овощи. Потенциальную опасность несут также плохо вымытые консервированные продукты, а также те, которые были неправильно термически обработаны либо транспортированы.

Рыба - источник ботулизма / УНИАН

Симптомы ботулизма

  • нарушение близкого зрения: невозможно читать текст, но хорошо видны предметы;
  • выраженная сухость во рту;
  • трудности с речью;
  • повышенная утомляемость, мышечная слабость;
  • головокружение;
  • кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
  • поражения мышц шеи и конечностей.

Лечение ботулизма

Всех зараженных этим заболеванием обязательно госпитализируют. Важное значение в процессе лечения имеет ранняя диагностика и правильный выбор его методики. В большинстве случаев больным вводят ботулинический антитоксин, другими словами - сыровотку или иммуноглобулин.

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Профилактика ботулизма

  • Для того, чтобы нивелировать риски заболевания, следует не употреблять следующие продукты:
  • вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба;
  • мясные и грибные консервы;
  • консервы домашнего производства;
  • продукты, в которых нет уверенности в их транспортировке или хранении;
  • продукты сомнительного качества.

Смотреть видео: как обезопасить себя от ботулизма

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