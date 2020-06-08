Ботулизм - симптомы, признаки и лечение заболевания
Ботулизм - это пищевое заболевание, которое впоследствии может нести большую опасность для нервной системы человека. О том, что оно собой представляет и как бороться с ботулизмом - читайте ниже.
Что такое ботулизм
Ботулизм - это инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением нервной системы. Прежде всего - продолговатого и спинного мозга. Оно развивается в результате попадания в организм пищевых продуктов, воды или аэрозолей, содержащих ботулотоксин, продуцируемый спорообразующей палочкой Clostridium botulinum.
Причинами ботулизма являются продукты домашнего консервирования - рыба, мясо, иногда даже овощи. Потенциальную опасность несут также плохо вымытые консервированные продукты, а также те, которые были неправильно термически обработаны либо транспортированы.
Симптомы ботулизма
- нарушение близкого зрения: невозможно читать текст, но хорошо видны предметы;
- выраженная сухость во рту;
- трудности с речью;
- повышенная утомляемость, мышечная слабость;
- головокружение;
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);
- поражения мышц шеи и конечностей.
Лечение ботулизма
Всех зараженных этим заболеванием обязательно госпитализируют. Важное значение в процессе лечения имеет ранняя диагностика и правильный выбор его методики. В большинстве случаев больным вводят ботулинический антитоксин, другими словами - сыровотку или иммуноглобулин.
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Профилактика ботулизма
- Для того, чтобы нивелировать риски заболевания, следует не употреблять следующие продукты:
- вяленая, копченая, соленая и консервированная рыба;
- мясные и грибные консервы;
- консервы домашнего производства;
- продукты, в которых нет уверенности в их транспортировке или хранении;
- продукты сомнительного качества.
Смотреть видео: как обезопасить себя от ботулизма
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