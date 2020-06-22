Борщевик – чем опасно это растение и как уберечься

Настоящую опасность для человека может нести такой вид этого растения, как Борщевик Сосновского.

Борщевик – род многолетних травянистых растений семейства зонтичных. Он включает несколько десятков видов, многие из которых вполне безобидны. Однако такой вид этого растения, как Борщевик Сосновского, является достаточно опасным.

Что представляет собой Борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского – это гигантское растение, до 3 метров в высоту. У него ребристый, частично ворсистый, пурпурный или с пурпурными пятнами стебель и крупные листья обычно желтовато-зеленого цвета.

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Цветет Борщевик Сосновского примерно в июне-июле массивными зонтиками из белых или розовых цветков. А его плоды созревают с июля по сентябрь.

Борщевик Сосновского изначально культивировался как хороший медонос и силосное растение, однако впоследствии выяснилось, что молоко у коров горькое и не пригодно для употребления человеком. Поэтому Борщевик переселился в дикую природу и сейчас растет на берегах водоемов, пустырях, обочинах дорог, необрабатываемых участках полей, склонах гор, долин рек. На территории Украины широко распространен во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Чем опасен Борщевик Сосновского

Бесконтрольно разрастаясь, он захватывает большие территории и нарушает экологическое равновесие, вытесняя местную флору, ведь под ним погибает практически вся растительность – трава, кустарники, молодые деревья.

Однако он опасен также и для человека. В соке Борщевика содержатся фурокумарины. Попадая на кожу, они под воздействием солнечных лучей вызывают ожоги. К тому же, все не ограничивается лишь покраснением – фиксируются даже ожоги III степени, вызванные соком данного растения. Известны даже летальные случаи – в основном у маленьких детей при крупном поражении кожи.

Примечательно, что после прикосновения к этому растению или попадания его сока на кожу человек не сразу почувствует боли. Лишь через несколько часов или даже суток начнется зуд и покраснение пораженных участков кожи, а затем появятся волдыри.

При сильных ожогах от Борщевика Сосновского повышается температура, начинается лихорадка, появляются язвы, а после заживления на их месте еще 2-3 года остаются темные пятна. Сильнейшие ожоги Борщевик Сосновского вызывает при контакте с влажной кожей в жаркие солнечные дни.

Что делать в случае попадания сока растения на кожу

Если сок Борщевика попал на кожу, необходимо сразу промокнуть его тканью и прикрыть пораженную область одеждой или повязкой. Затем ее необходимо промыть большим количеством воды, желательно с добавлением небольшого количества соды. После этого пораженные места следует смазать любым средством от ожогов.

Как бороться с Борщевиком Сосновского

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Когда молодые побеги только появляются и нет цветоносных побегов – возможность получить ожоги минимальная. В это время можно искоренить Борщевик, например, возле дачных участков.

При уничтожении этого растения необходимо иметь водонепроницаемую одежду и респиратор или противогаз. Хороший эффект в борьбе с Борщевиком Сосновского дает весеннее уничтожение проростков, обрезка цветков в период бутонизации и начала цветения растений, сжигание, обработка гербицидами, а также разведение природных вредителей таких, как борщевичная моль.

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