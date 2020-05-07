СМИ о борьбе с курением в Украине: должны заниматься профессионалы

«Лоббизм в худшем смысле этого слова, манипуляции, бездоказательные обвинения, методы давления и элементарная некомпетентность – «лучшие» средства для спасения здоровья нации», - пишет издание Delo.ua в статье «ГО "Життя": активисты спасают наше здоровье или зарабатывают деньги?»

Публикация посвящена интервью исполнительного директора антитабачной ГО «Життя» Лилии Олефир, которая заявила, что в парламенте есть лоббисты табачной отрасли и что, несмотря на это, этой организации удалось одновременно увеличить поступления в бюджет от акцизов на табачную продукцию и снизить уровень курения в Украине.

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«Усилиями этой организации укоренился тезис о том, что если кто-то не согласен с ее инициативами по ограничению табачной отрасли, тот этой отраслью куплен. Этот тезис звучит так часто, что на его фоне утопает вопрос о том, а что делать, если эти инициативы бессмысленные, неэффективные, необоснованные или как минимум спорные», - пишет издание.

Оно отмечает, что, по словам Олефир, распространение ежедневного курения в Украине составляет 20% - точно такое же распространение наблюдается и в странах ЕС. «То есть в Евросоюзе, как известно, и акцизы выше, и цены на сигареты больше, и кое-где больше ограничений, но курят европейцы не меньше украинцев или украинцы курят как европейцы? Значит, всех можно поздравить и разойтись по домам, верно?», - отмечают журналисты.

При этом, по данным Delo.ua, борьба с легальными производителями повышениями акцизов и внедрением новых ограничений на потребление и торговлю привела к тому, что уровень контрабанды и контрафакта достиг 7% всего рынка, а дополнительные поступления от акцизов в 2019 году выросли не на 14 млрд грн, как ожидалось, а на 0,009%.

«Уже давно замечено, что ГО «Життя» активно борется именно с легальными табачными компаниями, но не замечает контрабандистов и контрафактников (не продуцирует законы, направленные против них, не проводит акции и перфомансы)», - говорится в статье.

По мнению издания, борьба с курением, как и с вредными выбросами в атмосферу, смертностью на автомобильных дорогах, алкоголизмом и коронавирусом должна вестись профессионалами и в диалоге с всеми заинтересованными сторонами.