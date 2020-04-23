Больше инфарктов и переполнены психиатрические больницы: эксперты рассказали, как карантин отразился на киевлянах

Серьезнее всего карантин отразился на больных с хроническими психическими заболеваниями.

Карантин по причине пандемии коронавируса спровоцировал у киевлян всплеск инфарктов, зато количество инсультов, по сравнению с прошлым годом, стало меньше. Кроме того, украинцы из-за разобщенности стали меньше болеть респираторными заболеваниями, ломать ноги и попадать в ДТП.

Об этом ТСН.ua рассказали в Департаменте здравоохранения Киевской государственной городской администрации.

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Без движения и денег – путь к инфаркту

Скорая помощь в первом квартале этого года стала чаще выезжать на случаи с инфарктами, чем в такой же период прошлого года. По данным Департамента здравоохранения КГГА, за три месяца случаев острого инфаркта миокарда было 409, что на 5% больше, чем за первый квартал 2019 года. Большее количество припало на вторую половину февраля, когда в мире нагнеталась паника из-за коронавируса, в марте ситуация с инфарктами пошла на спад. Но, как прогнозируют врачи, статистика за апрель может быть более удручающей.

"Инфарктов больше из-за стрессов. Люди живут от зарплаты до зарплаты. Пережить это сложно. У людей массово нет сбережений", - считает врач-терапевт Наталья Гордиенко.

Врач Николай Фирсов подчеркивает, что причина инфарктов не только в этом.

"Люди дома меньше двигаются, больше находятся в лежачем положении, что провоцирует острые инфаркты, поскольку сердцу труднее работать в таком положении. По статистике, острые инфаркты чаще всего случаются ночью или ранним утром, когда люди спят, лежат, и работа сердца затруднена. На фоне стресса повышается давление – в результате инфаркт", - говорит врач.

В то же время количество инсультов уменьшилось за первый квартал по сравнению с прошлым годом на 15,7%, и спад как раз попадает на карантинное время – начиная с февраля.

"Это можно объяснить тем, что люди, находясь дома, скрупулезнее выполняют назначения врача, вовремя принимают препараты. К сожалению, в статистике не отражен возраст пациентов. Так вот сейчас больше болеют молодые и благополучные люди", - говорит Наталья Гордиенко.

Тяжелые больные со психическими расстройствами не могут попасть в больницу

Пожалуй, серьезнее всего карантин отразился на больных с хроническими психическими заболеваниями. Киевская городская психиатрическая больница № 1 имени Павлова сейчас заполнена по максимуму, но пациенты, которые нуждаются в плановом лечении, что происходит, как правило, один-два раза в год, не могут попасть в нее из-за карантина, рассказала завотделением больницы, врач-психиатр Елена Тараненко.

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"Поступление пациентов в больницу из-за карантина ограничено. Принимают людей только в самом остром состоянии, при котором пациенты опасны для окружающих и даже для себя. Те, кто нуждается в плановом лечении, попасть в больницу не могут", - говорит Тараненко.

По ее словам, все, кто поступает в больницу, проходят через карантинное отделение, где смотрят, нет ли признаков ОРЗ и, при необходимости, делают тесты на коронавирус.

"У нас небольшие отделения, и они сейчас заполнены по максимуму, поэтому даже тяжелым пациентам проблематично пропасть в больницу. Но безотлагательную помощь тяжелые больные получают вовремя и в полном объеме. Для окружающих они не опасны, поскольку по улицам они не ходят, все сейчас по домам", - подчеркивает Тараненко.

Правда, по словам психиатра, количество психозов не увеличилось. "Психозы остались на прежнем уровне. Они не зависят от общей ситуации в стране или каких-то ЧП. Обострение у больных хроническими психическими заболеваниями происходят по своему циклу, который не зависит ни от погоды, ни от форс-мажоров в стране. Они поступают в больницу, получают нужное лечение", - говорит Тараненко.

По ее словам, на горячие линии увеличилось число обращений в связи с тревожными состояниями.

"Я читала об увеличении обращений. Но повального обращения к нам нет. В нашей стране люди в последнюю очередь пойдут за помощью к психиатру. Тревожности и пограничных состояний в обществе, наверное, больше, но вряд ли кто-то обращается к врачу. Как психиатр я рекомендую своим пациентам обращаться к психотерапевту, но, как правило, получают ответ, что на это нет денег. Кроме того, часть консультантов перешла в онлайн, но проследить насколько профессиональны эти консультации и каков там поток обращений, возможности нет", - заявила Тараненко.

ТСН.ua обнаружил в Интернете десятки предложений от психотерапевтов и психологов в Киеве. Как правило, один онлайн-прием стоит от 800 грн. Онлайн-психологи предлагают помощь в борьбе с социальными страхами, тревожностью, депрессией. Консультации предлагают как индивидуальные, так и групповые.

Меньше ОРВИ, больше гриппа

В то же время, по данным Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, за первые три месяца 2020 года зарегистрировано 158 983 случая заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей, что на 2% меньше, чем в это же время в прошлом году. При этом в январе эта разница особенно ощутима. А вот подтвержденным гриппом болели чаще в 2,5 раза – всего 783 случая, причем "ударным" был как раз март, по сравнению с прошлым годом.

"Острых респираторных заболеваний и ОРВИ было меньше, поскольку была очень теплая зима. А гриппа хоть и больше, но он в более легкой форме и без тяжелых последствий – даже почти без бронхитов в то время, как в прошлые годы было много случаев осложнений, вплоть до тяжелых форм пневмонии. Но, конечно, карантинные меры сказались, и это, думаю, будет особенно видно в данных за апрель", - говорит Наталья Гордиенко.

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"По поводу болезней детей стали обращаться реже, как по поводу сезонных болезней, так и из-за травм и переломов", - подчеркивает Николай Фирсов.

"Это закономерность любого карантина – по поводу детей обращений заметно меньше. Дети разобщены. Инфекции не распространяются. Но не исключаю, что в некоторых случаях, просто боятся лишний раз идти или звонить врачу и занимаются самолечением, от чего хотелось бы предостеречь", - говорит Николай Фирсов.

Ну и совсем положительная динамика в статистике травм в результате ДТП.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, выездов по поводу ДТП, например, в марте, когда официально объявили карантин, было 280, для сравнения в марте 2019-го их было в 1,5 раза больше.