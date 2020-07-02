В Украине из-за осложнения эпидситуации по COVID-19 разворачивают больницы "второй волны"

На сегодняшний день в больницах «второй волны» уже находятся почти 542 пациента с коронавирусной инфекцией, из них 64 - на реанимационных койках.

В Украине из-за осложнения эпидситуации с COVID-19 разворачивают больницы «второй волны», сейчас в них уже находится 542 пациента, из них 64 - на реанимационных койках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил сегодня во время онлайн-брифинга.

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«С целью улучшения качества и эффективности оказания медицинской помощи в больницы «первой волны», которые предоставляют медицинскую помощь пациентам с коронавирусной болезнью, с начала эпидемии поставлено 1 тыс. 118 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1 тыс. 742 монитора пациента, 917 оксигенератора, 172 передвижных рентген-аппарата, 106 анализаторов газового состава», - сообщил он.

По словам Ляшко, работа по модернизации больниц продолжается, в том числе продолжается подготовка больниц так называемой «второй волны».

«На сегодняшний день в больницах «первой волны» готовы для размещения больных с коронавирусной болезнью 23 тыс. 353 кровати, из них занято 3 тыс. 900, что составляет 16%. Всего коек в отделениях интенсивной терапии - 1 тыс. 919, занятых больными COVID-19 - 22% (419 коек). Из 2 тыс. 400 аппаратов ИВЛ, которые находятся в больницах «первой волны», на сегодняшний день больными COVID-19 занято 94 аппарата - это составляет 3,7%», - подчеркнул главный санитарный врач.

Он отметил, что, учитывая осложнение эпидемической ситуации, которое наблюдается после смягчения карантинных мер, готовятся больницы так называемой «второй волны», которые постепенно включаются для оказания медицинской помощи больным с COVID-19.

«На сегодняшний день в этих больницах подготовлено 10 тыс. 449 коек, которые готовы принимать больных COVID-19, из них 946 - это кровати в отделениях интенсивной терапии. На этих кроватях в больницах «второй волны» уже находится 542 пациента, из них 64 - на реанимационных койках. Это, в первую очередь, касается Закарпатской и Волынской областей. Там больше всего задействованы больницы «второй волны». На протяжении последних недель в этих регионах наблюдается значительный рост количества случаев коронавирусной болезни», - добавил главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 2 июля зарегистрировано 45 тыс. 887 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 тыс. 185 летальных, 20 тыс. 053 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 889 новых случаев. Всего проведено 677 тыс. 254 тестирования методом ПЦР.

30 июня президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине из-за стремительной динамики заболеваемости необходимо готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19.

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