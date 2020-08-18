В восьми областях превышены нормы загруженности больниц инфицированными COVID-19
В восьми областях Украины а также в Киеве по состоянию на 18 августа превышены нормы загруженности больниц пациентами с коронавирусом.
Читайте такжеВ Киеве за сутки почти на сотню увеличилось количество новых инфицированных коронавирусомОб этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения. В частности, более чем на 50% больницы первой волны заполнены на Волыни и Закарпатье, в Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Ровенской и Черновицкой областях, а также в Киеве.
Наиболее сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там заполнены 96,5% больниц.
Более 40 новых случаев COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней было зафиксировано на Волыни и в Закарпатье, в Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях.
Количество проведенных лабораторных тестов на COVID-19 (более 24 на 100 тыс. населения) соответствует нормам во всех областях Украины.
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