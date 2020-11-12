Болеть ухо может по разным причинам – как внешним, так и внутренним.

Боль в ушах – распространенная проблема, от которой могут страдать, как взрослые, так и дети. Она может быть симптомом заболевания наружного и среднего уха или патологических процессов, развивающихся за пределами уха.

Разновидности боли в ушах

Читайте такжеБоль в горле: причины, как лечить дома и когда обращаться к врачуВ зависимости от причины, ушная боль может быть разного характера: развиваться резко или постепенно, быть незначительной или сильно выраженной. Болевые ощущения могут быть как постоянными, так и периодическими. Также боль в ушах может сопровождаться ухудшением слуха, шумом или потрескиванием в ушах; может отдавать в челюсть, зубы или висок.

Чаще всего эти боли являются следствием отита – инфекционного воспаления слухового аппарата.

Отит: формы и симптомы

Всего есть три формы данного заболевания: наружный отит, средний отит и внутренний отит или лабиринтит.

Внешний отит. Заболевание наружного уха, при котором в слуховом проходе образуется гнойный фурункул. Если не лечить воспаление, оно распространяется на барабанную перепонку, что вызывает не только боль, но и ухудшение слуха.

Боль нарастает постепенно, по мере созревания фурункула, может отдавать в челюсть, шею, усиливаться при жевании и надавливании на хрящевой выступ на внешнем ухе. Боль сопровождается зудом, ощущением распирания в ухе. Может ухудшаться слух, повышаться температура тела.

Средний отит. Развивается в случае проникновения инфекции в среднее ухо. Вызывает ноющую, стреляющую боль, ощущение давления. Такая ушная боль часто отдает в зубы и затылок и обычно появляется вместе с лихорадкой. У больного поднимается температура, возможно выделение гноя или сукровицы из уха.

Внутренний отит или лабиринтит. Средний отит может распространиться на внутреннее ухо и вызвать лабиринтит. Такая боль в ухе сопровождается снижением слуха, сильными головными болями, тошнотой, головокружением, потерей равновесия, непроизвольным подергиванием мышц глазного яблока.

Обычно лабиринтит является осложнением среднего отита. Реже возникает в результате микротравмы через барабанную перепонку и среднее ухо острыми предметами, которыми иногда опрометчиво чистят уши, или в результате повреждений височной кости при травмах головы.

Как лечить ушной отит

Лечение отита зависит от формы и стадии болезни. Отоларинголог должен установить точный диагноз и назначить лечение с учетом индивидуальных особенностей организма пациента. Обычно лечение отита заключается в:

приеме противомикробных и противовоспалительных препаратов (лекарства борются с патогеном, снимают отек и воспаление);

приеме жаропонижающих средств – их назначают при высокой температуре. Также врач может прописать курс антибиотиков;

удалении гноя из наружного уха и дезинфекции окружающих тканей.

Другие причины боли в ухе

Боль в ушах не всегда свидетельствует о развитии инфекции. Болезненные ощущения могут иметь ряд других причин.

Скопление большого количества ушной серы. Образуется серная пробка, которая давит на стенки слухового прохода, вызывая боль, человек ощущает заложенность в ушах.

Травма уха. Случайный удар может повредить хрящ, наружный слуховой проход. Иногда боль появляется при сильном давлении на ухо.

Попадание в наружный слуховой проход постороннего предмета. Чаще всего такая проблема возникает у маленьких детей.

Повреждение оболочки наружного слухового прохода. Неаккуратная попытка почистить уши может ее повредить. Царапина воспаляется и отекает, в результате появляется неприятная ноющая боль.

Попадание воды во время купания. Одна из наиболее распространенных причин, с которой сталкиваются как дети, так и взрослые.

Воздействие громкого шума. Это может быть слишком громкая музыка или другой шум. Обычно такое воздействие сопровождается незначительной болью в ушах. Не менее опасен постоянное воздействие шумового загрязнения (например, на некоторых производствах), что приводит к развитию тугоухости, но не сопровождается болью.

Как снять боль в ухе

Читайте такжеСимптомы коронавируса: основные признаки и течение болезни COVID-19Избавиться от боли в слуховом проходе можно, лишь устранив его причину. Для этого отоларинголог должен поставить точный диагноз.

Уменьшить дискомфорт можно, в частности, используя ватки, смоченные в спирте или камфорном масле. Но это временная мера. Следует обязательно записаться на прием к ЛОРу, чтобы он установил причину боли в ушах и назначил лечение.

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Автор: Алина Вишневская