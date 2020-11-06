Боль в горле очень часто является признаком простуды, однако он также может быть симптомом более серьезных болезней.

Першение, раздражение во время глотания, покалывание, желание кашлять, сухость, осиплость, отсутствие голоса – с симптомами боли в горле рано или поздно сталкивается каждый человек. Такое состояние в народе называют простудой. Однако иногда за обычной простудой могут скрываться более серьезные болезни горла, требующие тщательной диагностики и лечения.

Наилучшей рекомендацией в случае появления такого симптома, конечно же, будет не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту. Особенно, если боль резкая и со временем только ухудшается.

Боль в горле: причины появления

Чаще всего боли в горле являются симптомами вирусной или бактериальной инфекции, которые вызывают воспалительные заболевания носоглотки, гортани. Важно выявить причины появления таких недугов и своевременно назначить лечение.

Вирусные инфекции

Читайте такжеОтравление грибами: как избежать, симптомы и первая помощьВ около 80% случаев боль в горле вызывают вирусные инфекции, которые особенно распространены в осенний и зимний сезон.

В симптоматике отмечается увеличение шейных лимфатических узлов, ломота в суставах, затруднение глотания, повышение температуры, снижение трудоспособности, утомляемость.

Разумным решением в случае появления таких симптомов будет посетить врача, который назначит противовирусные препараты. Важно соблюдать все рекомендации, постельный режим, пить много жидкости.

Боль в горле может быть симптомом таких наиболее распространенных болезней:

вирусный фарингит (боль в горле, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, температура);

энтеровирусная инфекция (боль в горле, сыпь, повышение температуры, рвота);

инфекционный мононуклеоз (боль в горле, слабость, боль в мышцах и суставах, боль при глотании, увеличение лимфоузлов и миндалин);

аденовирусная инфекция (боль при глотании, першит в горле, повышенная температура, заложенный нос, отеки миндалин и век);

коронавирусная болезнь COVID-19 (этот симптом является менее распространенным, тогда как чаще наблюдаются лихорадка, сухой кашель, утомляемость).

Бактериальные инфекции

Несколько реже причиной боли в горле являются инфекции бактериального происхождения. В случае бактериального воспаления:

- боль в горле начинается внезапно;

- есть высокая температура;

- затрудненное глотание, ощущение "горячей картофелины" в горле;

- при отеке миндалин может быть трудно говорить, на миндалинах виден белый налет.

Бактериальные инфекции могут вызывать:

стрептококковый фарингит (боль в горле, лихорадка с острым началом, покраснение горла, увеличение миндалин, желтый налет с прожилками крови на слизистой миндалин);

тонзиллит (боль и першение в горле, повышение температуры тела, резкую боль при глотании, сухость в горле, может возникнуть кашель в виде приступов, боль в голове, болевые ощущения в мышцах, увеличение лимфатических узлов).

Другие причины боли в горле

Боль в горле может быть вызвана грибком, аллергическим ринитом, курением, сухим воздухом в комнате, опухолью, напряжением мышц и изменениями в позвоночнике или в мышцах шеи.

Неинфекционные причины боли в горле, в частности, связаны с раздражающим и травматическим воздействием на слизистую оболочку различной пищи и факторов окружающей среды. В таких случаях температура тела может быть нормальной или повышенной.

Своевременная реакция, обращение к врачам позволят быстро поставить диагноз, провести эффективное лечение и избежать осложнений.

Лечение боли в горле

В случае, если боли в горле не сопровождаются другими действительно угрожающими для жизни симптомами, при грамотном подходе его можно вылечить в домашних условиях. Есть ряд проверенных средств, которые помогут избавиться от боли в горле.

Читайте такжеВоспаление легких при COVID-19: особенности коронавирусной пневмонии, характерные симптомыТак, противовоспалительными и антисептическими свойства обладают ромашка, календула, череда, липа, шалфей, бузина, эвкалипт, из которых делают отвары для полоскания горла в соответствии с рекомендациями на упаковке.

В домашних условиях можно использовать также спреи для горла, пастилки для рассасывания, травяные препараты, полоскать горло солевым раствором.

Также рекомендуется пить много жидкости с целью увлажнения слизистой оболочки, делать теплый компресс, увлажнять воздух, отказаться от курения.

С неосложненной инфекцией гортани можно справиться за неделю. Однако, если состояние не улучшается, надо прекратить попытки самолечения и обратиться к специалисту.

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Автор: Алина Вишневская