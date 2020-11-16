Причиной головной боли в висках могут быть разные состояния организма: от резких перепадов артериального давления до интоксикации или инфекции. При некоторых заболеваниях височная боль - это отличительный симптом, который помогает диагностировать болезнь.
Причины головной боли в висках
Причин боли в висках так много, что лишь врач может установить настоящую причину в каждом случае. Основные причины такие:
- интоксикация - вдыхание ядовитых паров и химикатов;
- метеочувствительность;
- остеохондроз шейного позвоночника;
- сужение сосудов головы и шеи;
- стресс и неврозы - характеризуется "давящей" болью, которая усиливается под вечер из-за усталости за день;
- поражение артерий головы и мозга;
- внутричерепные воспалительные процессы;
- грипп, ангина.
Что делать при боли в висках
При сильной боли в висках следует обратиться к врачу-терапевту или неврологу. Для установления причин боли врач проводит такие диагностические меры:
- рентген-снимок шейного отдела позвоночника;
- ЭЭГ (для исключения эпилепсии);
- КТ шейного отдела позвоночника;
- УЗИ сосудов головы и шеи.
Лечение
Лечение боли в висках зависит от причин недуга. Если боль вызвана остеохондрозом или сколиозом - проводятся терапевтические процедуры и лечебная физкультура. Если причина в нервозе - пациенту назначают медикаментозное лечение.
Головную боль в висках можно снять при помощи препаратов. Однако это не вылечит болезнь, а лишь ненадолго заглушит симптом. Для снятия головной височной боли используют препараты на основе кеторола и ибупрофена.
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