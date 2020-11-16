Головная боль в висках может быть признаком серьезного заболевания.

Причиной головной боли в висках могут быть разные состояния организма: от резких перепадов артериального давления до интоксикации или инфекции. При некоторых заболеваниях височная боль - это отличительный симптом, который помогает диагностировать болезнь.

Причины головной боли в висках

Причин боли в висках так много, что лишь врач может установить настоящую причину в каждом случае. Основные причины такие:

интоксикация - вдыхание ядовитых паров и химикатов;

метеочувствительность;

остеохондроз шейного позвоночника;

сужение сосудов головы и шеи;

стресс и неврозы - характеризуется "давящей" болью, которая усиливается под вечер из-за усталости за день;

поражение артерий головы и мозга;

внутричерепные воспалительные процессы;

грипп, ангина.

Что делать при боли в висках

При сильной боли в висках следует обратиться к врачу-терапевту или неврологу. Для установления причин боли врач проводит такие диагностические меры:

рентген-снимок шейного отдела позвоночника;

ЭЭГ (для исключения эпилепсии);

КТ шейного отдела позвоночника;

УЗИ сосудов головы и шеи.

Лечение

Лечение боли в висках зависит от причин недуга. Если боль вызвана остеохондрозом или сколиозом - проводятся терапевтические процедуры и лечебная физкультура. Если причина в нервозе - пациенту назначают медикаментозное лечение.

Головную боль в висках можно снять при помощи препаратов. Однако это не вылечит болезнь, а лишь ненадолго заглушит симптом. Для снятия головной височной боли используют препараты на основе кеторола и ибупрофена.

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Автор: Екатерина Пулатова