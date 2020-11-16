Болит голова в висках что делать / фото ua.depositphotos.com

Причиной головной боли в висках могут быть разные состояния организма: от резких перепадов артериального давления до интоксикации или инфекции. При некоторых заболеваниях височная боль - это отличительный симптом, который помогает диагностировать болезнь.

Причины головной боли в висках

Причин боли в висках так много, что лишь врач может установить настоящую причину в каждом случае. Основные причины такие:

  • интоксикация - вдыхание ядовитых паров и химикатов;
  • метеочувствительность;
  • остеохондроз шейного позвоночника;
  • сужение сосудов головы и шеи;
  • стресс и неврозы - характеризуется "давящей" болью, которая усиливается под вечер из-за усталости за день;
  • поражение артерий головы и мозга;
  • внутричерепные воспалительные процессы;
  • грипп, ангина.

Что делать при боли в висках

Как снять головную боль / фото ua.depositphotos.com

При сильной боли в висках следует обратиться к врачу-терапевту или неврологу. Для установления причин боли врач проводит такие диагностические меры:

  • рентген-снимок шейного отдела позвоночника;
  • ЭЭГ (для исключения эпилепсии);
  • КТ шейного отдела позвоночника;
  • УЗИ сосудов головы и шеи.

Лечение

Лечение боли в висках зависит от причин недуга. Если боль вызвана остеохондрозом или сколиозом - проводятся терапевтические процедуры и лечебная физкультура. Если причина в нервозе - пациенту назначают медикаментозное лечение. 

Головную боль в висках можно снять при помощи препаратов. Однако это не вылечит болезнь, а лишь ненадолго заглушит симптом. Для снятия головной височной боли используют препараты на основе кеторола и ибупрофена

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Автор: Екатерина Пулатова