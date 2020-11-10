Болевые ощущения в голове могут свидетельствовать о различных проблемах в организме.

Все люди так или иначе сталкиваются с головной болью: некоторые чаще, кто-то реже. Голова никогда не болит без причины, а их может быть очень много.

Что такое головная боль

Головная боль – это мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние, возникающее в случае немногочисленных типов первичной головной боли, таких как мигрень, головная боль напряжения и кластерная головная боль.

Разновидности головных болей

Читайте такжеСимптомы коронавируса: основные признаки и течение болезни COVID-19Головные боли разделяют на первичные и вторичные. Первичным считается боль, если она является основным проявлением заболевания, например, во время мигрени и головной боли напряжения.

Вторичная головная боль – это симптом других нарушений, например, травмы головы, хронической ишемии мозга, вирусных заболеваний, болезни шейного отдела позвоночника.

Типы головных болей

Мигрень, головная боль напряжения и кластерная головная боль приводят к высоким уровням инвалидности и ухудшению состояния здоровья населения мира.

Мигрень - пульсирующая головная боль с одной стороны головы. Ее причиной является активация механизма в глубоких отделах мозга, который приводит к высвобождению вокруг нервов и кровеносных сосудов головы воспалительных веществ, вызывающих боль.

Для мигрени характерны рецидивирующие приступы часто на протяжении всей жизни. Они включают следующие симптомы:

умеренная или сильная головная боль (односторонняя и/или пульсирующая боль; усиливается при обычной физической активности; боль длится от нескольких часов до 2-3 дней);

тошнота (наиболее характерный симптом);

приступы бывают как раз в год, так и раз в неделю.

Кластерная головная боль (КГБ) - сильная боль, чаще присуща людям старше 20 лет. Проявляется он в виде частых, кратковременных, но крайне тяжелых приступов головной боли, для которого характерны боль в области глаз со слезотечением и покраснением, насморк или заложенность носа с той стороны лица, где болит, и возможно опущение век. КГБ может быть эпизодическим и хроническим.

Головная боль напряжения (ГБН) является самым распространенным типом первичной головной боли. Его механизм может быть связан со стрессом или скелетно-мышечными проблемами шеи.

Читайте такжеСъедобные грибы: названия, описание и как отличить от несъедобныхПриступы эпизодической головной боли напряжения обычно длятся несколько часов, но могут и несколько дней.

Хроническая ГБН может быть непрерывной и значительно больше препятствовать нормальному функционированию, чем эпизодическая ГБН.

Этот тип головной боли описывается как сжимающая боль, подобная той, которая возникает от тугой повязки вокруг головы. Иногда она распространяется на шею или начинается с шеи.

Головная боль как симптом других недугов

Головная боль всегда служит ключевым симптомом различных видов инфекций (менингита, энцефалита и простуды). Она возникает на фоне высокой температуры, ломоты в теле, озноба, проблем со зрением. Победить головную боль можно с помощью противопростудных лекарственных препаратов с жаропонижающим действием.

Кроме того, головная боль является симптомом ряда других заболеваний, среди которых болезни сосудов. Такую боль могут вызвать и некоторые травмы головы. Поэтому важно обратиться к врачу, чтобы он обследовал больного, выявил причины этих болей и назначил эффективное лечение.

Когда стоит обратиться к врачу

В указанных случаях Центр общественного здоровья Министерства охраны Украины рекомендует обязательно обратиться к врачу:

молниеносная внезапная боль достигает максимума за 5 минут;

приступы рвоты;

травма головы;

ортостатическая боль (лежали и резко встали);

отравление угарным газом;

внезапная боль у пациентов с ВИЧ/СПИДом;

боль, заставляющая проснуться ото сна;

появление боли после 50 лет;

внезапное появление нового неврологического или когнитивного нарушения;

внезапное развитие изменения личности (по свидетельству близких);

помутнение сознания;

боль прогрессирует и длится неделями;

возможные симптомы гигантоклеточного артериита (воспаление артерий);

красный глаз – симптомы глаукомы (повышение внутриглазного давления);

проблемы с нижней челюстью, словно заклинило;

рак в анамнезе.

Лечение и профилактика головной боли

Читайте такжеКак защититься от коронавируса: основные правила и рекомендацииДля снятия боли можно принять анальгетик, перекусить, прилечь поспать на полчаса, проветрить помещение и сделать массаж головы. Однако следует помнить, что самолечение при частых головных болях лишь повредит организму.

В профилактике головной боли большое значение имеют полноценный отдых, достаточное ежедневное питье, достаточный сон, регулярная физическая активность и отказ от привычек, вредящих здоровью.

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Автор: Алина Вишневская