В ОГА посоветовали не извлекать клещей самостоятельно, а обратиться к медикам.

В Днепропетровской области с начала года у пяти жителей диагностировали болезнь Лайма.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения.

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Отмечается, что с начала года более 300 жителей региона пострадали от укусов клещей, у пяти человек диагностировали болезнь Лайма.

«Клещи в этом году активизировались рано - этому способствовала теплая зима. Первый случай укуса произошел еще в середине января. В целом их количество не больше, чем в прошлом году», - отметили в департаменте.

В ОГА посоветовали не извлекать клещей самостоятельно, а обратиться к медикам, поскольку клещи могут переносить болезнь Лайма и энцефалит.

«Сейчас, во время карантина, люди преимущественно сидят дома. Но все равно нужно быть бдительными. Ведь «встретить» клеща можно даже в собственном дворе. Чаще всего они сидят в траве, на высоте 20-60 см. Рекомендуется пользоваться специальными репеллентами, носить одежду с длинными рукавами светлого цвета», - говорится в сообщении.

Ранее, как писал УНИАН, доктор Комаровский рассказал, как уберечься от укусов клещей.