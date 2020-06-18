В Днепре у ребенка диагностировали болезнь Лайма спустя месяц после укуса клеща (фото)

Сначала анализ не выявил вируса.

В Днепре у девочки диагностировали болезнь Лайма после укуса клеща.

Об этом сообщила мать ребенка Яна Демченко в Facebook-паблике «ж/м Сокол, м. Днепр».

Читайте такжеБолезнь Лайма – что это такое, симптомы и как лечитьПо ее словам, еще 7 мая ребенка укусил маленький клещ во время прогулки. Она приняла решение не вытаскивать его самостоятельно, а отвезла ребенка в Детскую областную больницу. После изъятия медики отдали ей клеща и сказали отнести его на анализ, который в итоге ничего не обнаружил.

Через две недели средний сын женщины тоже стал жертвой укуса клеща. Они провели аналогичные действия, и анализы снова показали отрицательный результат.

«Замечу! Нам никто не говорил принимать антибиотики и наблюдать за высыпаниями», – написала женщина.

9 июня у девочки поднялась температура до 39 градусов и держалась в течение 3-4 дней. В это время у нее увеличились лимфоузлы. Когда температура исчезла, на теле ребенка появилось красное пятно (не в месте укуса), которое не болело, не чесалось и не было горячим. Девочка жаловалась на боль в животе, ногах и спине.

«15 июня мы сдали анализы на антитела igG, igM на бериллиоз, ответ – положительный. Ребенок инфицирован болезнью Лайма», – отметила Яна Демченко.

Ранее УНИАН писал, что на Днепропетровщине с начала года у пятерых жителей диагностировали болезнь Лайма.

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