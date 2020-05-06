Болезнь Лайма – что это такое, симптомы и как лечить

Это самое распространенное инфекционное заболевание. Человек инфицируется через укус зараженного клеща.

Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз – инфекционное заболевание, которое передается человеку иксодовыми клещами в результате укуса. Возбудителями данной болезни являются спирохеты рода Борелия.

Симптомы болезни Лайма

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Болезнь Лайма иногда называют "невидимой" болезнью, ведь диагностируют ее по симптомам, которые включают, в том числе, наиболее характерный признак – мигрирующую кольцеобразную эритему – высыпания на коже. На месте укуса клеща возникает круглое или овальное красное пятно, которое постепенно увеличивается в размерах. Сыпь по своему виду напоминает мишень.

Вместе с тем у многих больных характер кожной сыпи не носит выраженного патогномоничного характера, у некоторых пациентов элементы высыпания возникают на нескольких участках кожных покровов.

Инкубационный период может длиться в среднем 12 суток. Первые признаки болезни схожи с симптомами гриппа: лихорадка, озноб, вялость, чувство ломоты во всем теле и головная боль.

Через несколько недель после заболевания у ряда больных развиваются менее типичные симптомы, такие как: выраженная слабость, нарушение сердечной деятельности, гепатит, конъюнктивит или эписклерит.

Чем опасна болезнь Лайма

В случае отсутствия должного лечения инфекционный процесс распространяется на суставы, сердечную мышцу и нервную систему. На данной стадии симптомы болезни включают выраженную боль в суставах и отечность.

В течение нескольких недель, месяцев или даже лет после инфицирования у больных могут развиться менингит, временные параличи одной половины лица (паралич Белла), слабость в конечностях и различные нарушения двигательных функций.

Как лечить болезнь Лайма

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Легкое течение заболевания (с отсутствием интоксикации и лихорадки) допускает возможность амбулаторного лечения. Больные с более сложным течением заболевания обязательно должны проходить лечение в инфекционном стационаре.

Основными препаратами при лечении болезни Лайма являются антибиотики. Их выбор, дозировка и длительность применения определяют соответственно стадии заболевания. Раннее применение антибактериальной терапии, как правило, приводит к быстрому и полному выздоровлению больных.