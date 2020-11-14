Украинская фармацевтическая компания «Биофарма» завершила клинические испытания препарата «Биовен» для лечения пневмонии, вызванной вирусом SARS-CoV-2.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель совета директоров компании Константин Ефименко.
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«Биофарма» завершила клинические испытания нашего препарата «Биовен» (иммуноглобулин). Клинические исследования начаты в мае, рандомизированы 66 пациентов с тяжелым течением болезни, к исследованию привлечено 9 баз. Исследование завершено в октябре», - написал он.
По словам Ефименко, использование «Биовена» в комплексной терапии пневмонии, вызванной SARS-CoV-2-Covid19, по сравнению со стандартной терапией, позволяет достичь статистически достоверных преимуществ. В частности, сокращения летальности - в четыре раза (с 23,6% до 6,25%), сокращения среднего времени до наступления улучшения - с 9 до 5 дней, сокращения времени необходимости в госпитализации в условиях стационара - на 3-5 дней.
Руководитель компании отметил, что на сегодняшний день в мире продолжается 18 клинических исследований иммуноглобулина. Все они начаты глобальными международными компаниями, преимущественно в США и Западной Европе, однако «Биофарма» - первая компания, которая начала клинические исследования, и первая, которая их завершила.
По данным Ефименко, вчера «Биовен» был включен в протокол лечения COVID-19.
Лечение коронавируса в Украине: что известно
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