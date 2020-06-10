На Ривненщине женщина родила шестнадцатого ребенка (фото)

Теперь в семье Марии 12 мальчиков и 4 девочки.

На Ривненщине женщина родила шестнадцатого ребенка - мальчика.

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Об этом в Facebook сообщает Управление охраны здоровья Ривненской ОГА.

"Шестнадцатого ребенка несколько дней назад родила жительница города Сарны Мария. Вес мальчика 4 кг 100 граммов. Рост 55 см", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мама и сын чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.

Всего в семье 12 мальчиков и 4 девочки.

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