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На Ривненщине женщина родила шестнадцатого ребенка (фото)

18:14, 10 июня 2020
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Мария родила 16-го ребенка / фото Управления здравоохранения Ровенской ОГА

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Об этом в Facebook сообщает Управление охраны здоровья Ривненской ОГА.

"Шестнадцатого ребенка несколько дней назад родила жительница города Сарны Мария. Вес мальчика 4 кг 100 граммов. Рост 55 см", - говорится в сообщении.

Как отмечается, мама и сын чувствуют себя хорошо. Их уже выписали домой.

Всего в семье 12 мальчиков и 4 девочки.

Мать и сын уже выписаны домой / фото Управления здравоохранения Ровенской ОГА

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