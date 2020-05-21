Азербайджан прислал Украине 100 тысяч медицинских масок

Из Азербайджанской Республики в Украину прибыл самолет с 23 тоннами изделий медицинского назначения.

Азербайджан предоставил Украине гуманитарную помощь в рамках противодействия распространению коронавируса.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Офиса президента, заместитель руководителя Офиса главы государства Игорь Жовква встретил в международном аэропорту «Борисполь» самолет, который доставил из Баку гуманитарную помощь нашему государству в рамках противодействия распространению COVID-19.

Гуманитарный груз общим весом 23 тонны, в частности, включает: 100 тыс. медицинских масок, 5 тыс. защитных комбинезонов, а также бесконтактные термометры, дезинфекторы и другое медицинское оборудование.

Договоренность о предоставлении указанной гуманитарной помощи была достигнута по результатам телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшегося 26 марта 2020 года.

Также в пресс-службе сообщили, что по случаю Всемирного дня вышиванки Владимир и Елена Зеленские передали Алиеву и Мехрибан Алиевой традиционные украинские вышитые рубашки.