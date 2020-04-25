Все об арахисе: польза, вред, калорийность

Арахис или "земляной орех" - частый гость на каждом столе. Но это не просто вкусный "орешек", но и замечательное лечебное средство.

Арахис - любимое многими лакомство. Его используют в кондитерском производстве, с его добавлением готовят основные блюда и закуски. Помимо этого, арахисовое масло также применяется в косметологии. В медицине жирное арахисовое масло применяется наравне с миндальным маслом как основа для парентеральных лекарственных форм, а семена арахиса — как заменитель семян сладкого миндаля при приготовлении эмульсии

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Кстати, вопреки распространенному мнению, арахис - это не орех. Да-да, это бобовая трава.

Родиной арахиса считается Южная Америка. Затем мореплаватели распространили это бобовое по всем континентам.

Калорийность арахиса

В 100 граммах арахиса содержится около 567 калорий.

Польза арахиса

Белок, содержащийся в арахисе, хорошо усваивается организмом, в бобах содержится много высококачественных жиров и необходимых организму минералов и витаминов. Состав арахиса разнообразен: в нем присутствуют витамины С, D, Е, РР, группы В, магний, кальций, натрий, фосфор, калий, железо, медь, цинк, селен, марганец.

Арахис уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний из-за содержащегося в нём магния, контролирующего артериальное давление, и фолиевой кислоты.

Арахис положительно влияет на работу мочеполовой системы, улучшает память, концентрацию внимания, что особенно полезно пожилым людям из-за содержащейся в продукте никотиновой кислоты. Также способствует омоложению кожи благодаря фолиевой кислоте и витамину Е.

Полезен при хронической усталости, неврозе и депрессии, физическом истощении.

Повышает иммунитет, помогает в освобождении органов дыхания от мокроты.

Арахис полезен при диабете, т. к. контролирует сахар крови.

Арахис помогает наращиванию мышц из-за большого содержания протеина.

Способствует выводу шлаков и токсинов.

Способен улучшать свёртываемость крови.

Нормализует сон и помогает в выработке серотонина.

Как жарить арахис

В полезными свойствами ознакомились. Теперь, наверняка, вам захочется снова полакомиться этим "земляным орехом". В супермаркетах зачастую продается сырой арахис на развес. Его можно кушать и в таком виде, но вкуснее, если арахис будет поджаренным.

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Существует два способа обжарить арахис дома: на сковороде и в духовке.

На сковороде – самый простой способ. Сковорода для такой цели обязательно должна быть толстостенной. Ее нужно тщательно вымыть, вытереть насухо, а затем прокалить с солью. Это оградит арахис от неприятных запахов. Жарить зерна нужно на малом огне и постоянно перемешивать их.

На противне в духовке. Этот способ намного проще предыдущего, ведь все, что нужно сделать хозяйке, так это высыпать ядра на противень, устеленный пергаментом, а затем поставить лист в духову, разогретую до 180 градусов Цельсия. Через 7-10 минут от начала обжаривания ядер арахис нужно вынуть на стол и остудить в полотенце, изготовленном из натуральных волокон.

Вред арахиса

Арахис может нанести вред, если употреблять его в большом количестве. Не рекомендуется увлекаться продуктом людям с избыточным весом. Необходимо есть только качественный арахис, заплесневелый продукт может вызвать отравление. Не рекомендуются земляные орехи больным артрозами, артритами, подагрой, а также людям, склонным к аллергии. Реакция на продукт может быть самая разная: от кожных проявлений до анафилактического шока. Маленьким детям арахис нужно давать в ограниченных количествах: не более 7-10 орешков в день.