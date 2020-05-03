Аппендицит: как распознать, симптомы, первая помощь (видео)

Аппендицит - одно из самых распространенных заболеваний, встречающихся в хирургии, ведь существует только оперативный метод лечения этого недуга.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка, основная задача которого предположительно состоит в том, чтобы защищать тонкий кишечник от бактерий, населяющих слепую кишку. Различают острый и хронический аппендициты.

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С какой стороны аппендицит?

Прежде всего стоит понять, что аппендицит – это воспалительный процесс в органе, который называется аппендиксом. Он располагается в нижней части кишечника. При нормальном состоянии он выглядит, как небольшая трубочка, длина которой варьируется от 50 до 150 мм. Диаметр не превышает 10 миллиметров. Она не имеет сквозного прохода, ответвляется от слепой кишки.

Аппендикс находится внизу живота, в правой части. Он приближен к паховой области, острое болевое состояние возникает именно там. Причины аппендицита до сих пор досконально не изучены, доктора определяют ряд факторов, которые провоцируют развитие патологии. Поэтому при обнаружении симптомов аппендицита стоит немедленно обращаться к врачу и готовиться к операции.

Острый аппендицит

Острый аппендицит - острое воспаление червеобразного отростка – одно из самых частых и грозных заболеваний брюшной полости в любом возрасте.

Вызывается полимикробной инфекцией (стафилококк, стрепококк, кишечная палочка, диплококк, иногда анаэробы), которая внедряется в стенку червеобразного отростка непосредственно из кишечника или по лимфатическим путям соседних органов и кровеносным (при ангине).

Опасность острого аппендицита состоит в том, что воспалительный процесс нередко развивается бурно и может в течение первых-вторых суток расплавить стенку отростка, дать прободение в свободную брюшную полость с исходом в разлитой гнойный перитонит. В лучшем случае образуется аппендикулярный инфильтрат и гнойник; гангрена и перфорация отростка могут развиться в первые сутки заболевания.

Симптомы острого аппендицита

Чаще всего аппендицит начинается с боли вокруг пупка, которая затем переходит на нижнюю часть живота справа. Интенсивность боли обычно увеличивается в течение 12 - 18 часов и в конечном итоге становится нестерпимой.

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напряжение мышц в правой подвздошной области при пальпации

нарастание болевого синдрома в течение нескольких часов

боль усиливается при кашле, ходьбе и других резких движениях

тошнота

рвота

потеря аппетита

повышение температуры

запор или понос

неотхождение газов

Диагностика аппендицита

Боль при аппендиците может меняться с течением времени, поэтому установление диагноза аппендицит иногда может быть затруднено. Кроме того, боли в животе могут возникать из-за целого ряда проблем со здоровьем, кроме аппендицита.

Как определить, что это аппендицит?

1. Покашляйте. Если это аппендицит, боль в правой части живота усилится.

2. Лёжа на левом боку, слегка надавите ладонью на больное место, а затем быстро уберите руку. При аппендиците боль станет сильнее именно в этот момент.

3. Повернитесь на левый бок и вытяните ноги. При аппендиците боль станет сильнее.

Что делать при аппендиците?

Если вы подозреваете аппендицит, о необходимо вызвать "скорую". До приезда медиков нельзя принимать обезболивающие, сорбенты или любые другие препараты, ставить клизмы. Из-за самолечения симптомы могут измениться, определить аппендицит будет труднее.

Нельзя самостоятельно сильно давить на живот и пытаться прощупать, что там заболело. Из-за сильного воздействия аппендикс может прорваться. Это приведёт к осложнениям.

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Как лечить острый аппендицит?

Единственным надежным методом лечения острого аппендицита является экстренная своевременная (независимо от срока заболевания) операция. Противопоказанием к операции является только наличие инфильтрата, в этих случаях больной должен лечиться консервативно в условиях хирургического стационара.

Хронический аппендицит

Различают рецидивирующий хронический аппендицит и первично-хронический аппендицит. Рецидивирующий аппендицит развивается после перенесенного приступа острого аппендицита, первично-хронический – при отсутствии предшествовавшего острого приступа.

Симптомы хронического аппендицита

Хронический аппендицит может возникнуть у пациента, которому не проводили оперативное вмешательство, а также и у тех, кто перенес операцию по удалению аппендикса (при наличии остатков отростка).

В первую очередь, хронический аппендицит отличается от острого сниженной интенсивностью симптомов, стертым течением. Пациент жалуется на дискомфорт и боли ноющего тупого характера в правом боку, в подвздошной области (нижняя часть живота справа). Боли могут иметь постоянный характер, а могут возникать периодически. Также пациент испытывает тошноту или рвоту, вздутие живота и метеоризм.

Может нарушаться работа кишечника в виде запоров или, наоборот, поносов. Нехарактерные и более редкие клинические симптомы:

Частое мочеиспускание, которое сопровождается болью.

Боли при вагинальном исследовании гинеколога.

Боли при дефекации или ректальном исследовании

Лечение хронического аппендицита

При наличии в анамнезе хотя бы одного приступа острого аппендицита показано хирургическое лечение с целью предотвратить возможность рецидива острого приступа.