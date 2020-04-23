Минздрав планирует закупить около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства

ИВЛ украинского производства соответствуют лучшим стандартам и значительно дешевле.

Министерство здравоохранения планирует закупить около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского.

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Степанов подчеркнул, что его ведомство уже готовится к закупке около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. Они должны быть готовы к концу мая.

«Очень важно, что экспертиза показала высокое качество украинских аппаратов ИВЛ, они полностью соответствуют лучшим стандартам. Украинские аппараты ИВЛ будут вдвое дешевле, а это значит лучшее обеспечение наших больниц», - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7 тыс. 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 578 новых случаев.

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