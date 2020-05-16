Минздрав не будет закупать мобильные аппараты ИВЛ производства компании "Новатор" - Степанов

В Министерстве здравоохранения после консультаций с врачами и экспертами не нашли необходимости в закупке таких аппаратов.

Министерство здравоохранения Украины не будет закупать мобильные аппараты искусственной вентиляции легких производства компании "Новатор".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения Максима Степанова.

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"В ответ сообществу украинских анестезиологов относительно закупки продукции компании "Новатор" (мобильных инвазионных аппаратов ИВЛ) Минздрав информирует, что такая закупка не предполагается, поскольку после проведения необходимых консультаций с экспертами и президентом Ассоциации анестезиологов Украины Сергеем Дубровым потребности в таких аппаратах не обнаружено", - говорится в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что экспертное мнение украинских врачей-анестезиологов является важнейшим критерием для внедрения или приобретения той или иной продукции.

Справка УНИАН. Ассоциация анестезиологов Украины в открытом письме от 15 мая призвала Министерство здравоохранения прекратить спекуляции на теме приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и обеспечивать больницы качественными аппаратами.

В частности, в письме отмечается, что аппараты ИВЛ от компании "Новатор", которая получила разрешение Минздрава на производство, изготавливаются на базе ручного дыхательного мешка «Амбу».

"Однако любой анестезиолог понимает, что вентиляция мешком «Амбу» возможна лишь на короткое время при проведении мероприятий реанимации пациента с остановкой дыхания. Адекватная вентиляция пациента невозможна без наличия современных режимов с контролем объема или давления и синхронизации аппарата с пациентом", - говорится в письме.

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