Врачи рассказали о видах антисептиков и правильном использовании для профилактики COVID-19.

Обработка рук антисептическим средством признана врачами одним из самых эффективных средств защиты от коронавируса. Антисептики нужно использовать вместе с другими методами профилактики: медицинскими масками, перчатками и соблюдением дистанции. Все эти меры в комплексе значительно снизят риск подхватить инфекцию.

Какие бывают антисептики для рук

Выделяют два основных вида антисептиков: на основе спирта и бесспиртовые. Спиртовые антисептики обычно изготовляют на основе этанола. Это вещество разрушает структуру вируса и эффективно с ним борется. Бесспиртовые средства обычно производятся на основе хлора. Они эффективны против микробов, но не вирусов.

Как выбрать антисептик для рук

Для профилактики коронавируса выбирайте средство на основе спиртас концентрацией не менее 60%. Другие антисептики не смогут полностью уничтожить вирус. Выбирайте средство с эфирными маслами, глицерином или соком алоэ - они увлажняют кожу и снимают раздражение.

Антисептик или мыло

Мытье рук с мылом (если оно выполнено правильно) и использование антисептика имеют приблизительно одинаковую эффективность. Но большинство врачей уверены, что антисептики чуть лучше справляются с вирусом, однако не полностью убивают бактерии.

При этом антисептик нельзя использовать на сильно грязных руках - сначала их нужно вымыть. Также мыть руки с мылом нужно перед едой и после туалета.

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ заявляет, что мыло и антисептик являются взаимозаменяемыми, и советует мыть руки с мылом там, где это доступно, а в остальных местах использовать антисептик.

Когда нужно дезинфицировать руки

Читайте такжеКак сделать антисептик для рук дома: простые рецептыВо время пандемии в следующих ситуациях нужно обеззаразить руки. При этом не важно, помоете ли вы руки с мылом или используете антисептик.

После того как вы высморкались или чихнули.

После выхода из общественных мест.

До и после еды.

После прикосновения к любым поверхностям вне дома.

После возвращения домой.

После прикосновения к животным.

Также приучите детей обрабатывать руки в таких условиях. Следите за тем, чтобы ребенок не проглотил средство.

Как правильно пользоваться антисептиком

Нанесите средство на ладонь одной руки, с расчетом на обе руки. Потрите руки друг об друга, покройте средством всю кожу до кистей. Также протрите кожу между пальцами и на ногтях. Растирайте руки не меньше 60 секунд, пока средство полностью не высохнет.

Как защитить кожу от сухости

Частое мытье рук и использование антисептика сильно сушит кожу. Используйте увлажняющий крем или гель для кожи, чтобы избавиться от сухости. Наносить крем нужно на сухие руки после обработки.

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Автор: Екатерина Пулатова