Антирекорд в Киеве: более сотни новых больных коронавирусом за сутки

Увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 115 человек. Заболели, в частности, и 9 медиков.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Один случай – летальный. Всего от коронавируса умерло 102 жителя Киева", - сообщил он.

На сегодня в столице уже 4724 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Заболели:

58 женщин в возрасте от 19 до 85 лет

49 мужчин в возрасте от 18 до 78 лет

девочка, которой 4 года и 7 мальчиков от 3 до 15 лет.

Также по данным Кличко, в больницы столицы были госпитализированы 25 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за сутки 17 человек. Всего коронавирус преодолели 1490 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 19. В Днепровском и Оболонском – по 18. И в Деснянском районе – 15 случаев.

"Хочу заметить, что увеличивается количество детей, которые болеют коронавирусом. Только в этом месяце в Киеве заболели 139 детей. Всего за период пандемии – 377. В стационарах больниц сегодня находятся 16 детей", - подчеркнул мэр, добавив, что самому младшему из инфицированных жителей столицы на момент выявления болезни было всего 10 дней. Больше всего болеют дети в возрасте от 10 до 14 лет.

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