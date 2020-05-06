В Днепре все 35 заболевших COVID-19 за минувшие сутки заразились от одной женщины – горсовет

За сутки в Днепропетровской области установлен «антирекорд»: 90 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В Днепре все 35 новых заболевших коронавирусом за минувшие сутки, вероятнее всего, заразились от 63-летней женщины, которая сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Днепровского горсовета.

По данным департамента, 3 мая указанная женщина была выявлена мобильной бригадой медиков и госпитализирована в инфекционную больницу №21. Специалисты установили, что все 35 человек, у которых COVID-19 был выявлен за минувшие сутки в Днепре, контактировали с указанной пациенткой.

Кроме того, по данным департамента, больная также является контактной по 37-летнему сыну, который обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Его контакты сейчас также выясняются.

Всего, по состоянию на 6 мая, в Днепровской инфекционной больнице №21 находятся 79 пациентов, 69 из которых с подтвержденным диагнозом COVID-19. Трое больных – в тяжелом состоянии. Из них на аппарате ИВЛ – 1 человек.

В Днепре случаев заражения COVID-19 всего с начала периода – 187. Выздоровело – 39, один человек умер.

Как сообщал УНИАН, наибольшее количество новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Днепропетровской, Львовской, Черновицкой областях и Киеве.

В Днепропетровской области зафиксировано 90 случаев, из низ 35 – в Днепре и 41 – в Кривом Роге. Всего по области с начала пандемии подтверждено 568 случаев; 4 человека умерли.

На утро 6 мая, в Украине зафиксировано 13 184 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировано 487 новых случаев.