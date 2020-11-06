Министр здравоохранения Максим Степанов утверждает, что в Украине нет проблемы с обеспечением аптечных учреждений антибиотиками.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос о том, что в аптеках сегодня не хватает антибиотиков.
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Степанов отметил, что на сегодняшний день действительно увеличилось количество потребления антибиотиков. По его словам, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, потребление антибиотиков увеличилось в 3,5 раза.
В то же время Степанов утверждает, что он разговаривал с представителями фармакологических предприятий, и они обеспечены сырьем. После этих слов из зала прозвучали возгласы, что это не соответствует действительности.
Но Степанов сказал: "Это правда". Он добавил: "Если в какой-то из аптек исчезли лекарства, то есть не завезли, скажем так, то я думаю, что это исключительно единичные случаи".
Также Степанов сообщил, что было совещание с участием руководителей аптечных сетей Украины относительно обеспеченности антибиотиками и они отмечали, что необходимо обращаться к украинцам, чтобы они не занимались самолечением и не покупали одновременно по 3-4 антибиотика. Степанов отметил: "Это не нужно, это вредит здоровью украинцев".
Министр здравоохранения подчеркнул, что антибиотики необходимо принимать только по назначению.
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