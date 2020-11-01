Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Народный депутат Украины Алексей Мовчан (фракция "Слуга народа") сообщил, что заболел COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Плюс 1 к клубу COVID-положительных. Оно и не удивительно, учитывая количество встреч, которые я сделал до и после выборов. Почти всегда пользовался маской и другими средствами личной защиты. Впрочем, вирус это не очень убедило. Берегите себя, друзья", - написал депутат.

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Автор: Олег Булашев