Под стенами Минздрава провели акцию в поддержку пациентов с редкими болезнями (фото, видео)

Пациенты с редкими болезнями сетуют, что Министерство здравоохранения нарушает их права.

Пациенты с редкими болезнями жалуются, что Минздрав нарушает их права.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Участники акции «Ради пациентов — без пациентов!» установили картонные манекены возле Министерства здравоохранения в Киеве, 5 мая 2020 г. Главы крупнейших пациентских организаций, объединяющих больных с редкими заболеваниями из регионов, вышли на акцию протеста под Министерство здравоохранения.

Они пикетировали Минздав за нарушение прав орфанных пациентов со стороны чиновников и принятые ими решения, которые делают невозможным получение пациентами жизненно необходимого лечения.

Из-за карантинных ограничений невозможно получить жизненно важные лекарства. Организаторы установили перед министерством 50 картонных манекенов.