Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00:00 31 августа.

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором определили, что с 31 августа Украина будет разделена на новые карантинные зоны.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 00: 00 31 августа.

В красную зону будут отнесены:

Города Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Города Беляевка и Измаил Одесской области;

Города Дубно и Острог, Костопольский и Радивиловский районы Ровенской области;

Города Бережаны и Чортков, Бережанский район Тернопольской области;

Город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский и Новоселицкий районы Черновицкой области.

В оранжевую зону:

Города Луцк и Владимир-Волынский, Луцкий и Маневичский районы Волынской области;

Город Коростень, Житомирский и Коростенский районы Житомирской области;

Города Ужгород, Мукачево и Чоп, Виноградовский, Межгорский, Перечинский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Долинский, Кольский, Коломыйский, Надворнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Город Березань и Киево-Святошинский район Киевской области;

Города Львов, Моршин и Самбор, Жолковский, Пустомытовский и Яворовский районы Львовской области;

Город Черноморск, Болградский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

Город Вараш, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Здолбуновский, Корецкий, Острожский и Ровенский районы Ровенской области;

Город Сумы Сумской области;

Город Тернополь, Бучацкий, Гусятинский, Залещицкий, Збаражский, Козовский, Лановецкий, Монастыриский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Город Харьков и Богодуховский район Харьковской области;

Волочевский район Хмельницкой области;

Город Новоднестровск, Герцаевский, Кельменецкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.

В желтую зону:

Города Винница, Жмеринка, Казатин и Могилев-Подольский, Винницкий, Жмеринский, Калиновский, Могилев-Подольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

Город Владимиро-Волинсткий, Гороховский, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Старовыжевский, Турийский и Шацкий районы Волынской области;

Города Житомир, Бердичев и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Лугинский, Овручский, Попельнянский, Пулинский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Города Берегово и Хуст, Берегово, Воловецкий, Иршавский, Мукачевский, Раховский и Свалявский районы Закарпатской области;

Города Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Згуровский, Кагарлицкий, Макаровский, Рокитнянский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

Города Борислав, Дрогобыч и Стрый, Бродовский, Городоцкий, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменко-Бугский район, Николаевский, Мостиский, Перемышлянский, Радеховский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Стрыйский районы Львовской области;

Города Одесса, Белгород-Днестровский, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Березовский, Беляевский, Ивановский, Николаевский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

Город Ровно, Владимирецкий, Млиновский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

Кролевецкий, Недригайловский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

Борщевский, Зборовский, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

Города Люботин, Первомайский и Чугуев, Великобурлукский, Волчанский, Змиевской, Золочевский, Коломакский, Купянский, Нововодолажский и Харьковский районы Харьковской области;

Города Хмельницкий, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

Города Чернигов, Нежин и Прилуки, Борзнянский, Ичнянский, Козелецкий, Коропский, Куликовский, Нежинский, Носовский и Талалаевский районах Черниговской области;

Город Киев.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Адаптивный карантин в Украине

С 1 августа адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

В каждой из эпидемиологических зон установили различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в"зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоне.

Кабинет министров 26 ноября продлил действие адаптивного карантина до конца октября.

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Автор: Андрей Василюк