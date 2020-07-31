Обнародованы новые правила адаптивного карантина в Украине, которые начнут действовать уже завтра

Адаптивный карантин в Украине продлен до 31 августа.

С 1 августа вступает в силу постановление Кабинета министров о новых правилах адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа.

Как отметили в пресс-службе правительства, в зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы будут разделены на несколько зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

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Зеленая зона предусматривает: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий: не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

В случае пересечения границы: из стран «зеленой зоны» нужен только страховой полис. Для стран с «красной зоны» нужен полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

Регионом со значительным распространением COVID-19 считается регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50 процентов; среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 процентов; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10 процентов.

Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Усиление противоэпидемических мер применяется и прекращается на территории региона на основании решения региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое принимается по представлению главного государственного санитарного врача региона.

Переход региона из одной в другую зону возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Ограничения будут действовать на всех уровнях, включая «зеленый». Среди обязательных требований - ношение масок в общественных местах, проведение массовых мероприятий только при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м, заполненность кинотеатров - не более, чем на 50%, перевозка пассажиров только на сидячих местах. Наиболее жесткий карантин будет действовать в "красной зоне".

С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет отвечать требованиям Минздрава, образовательные заведения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах «красной зоны», где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

В Украине начнется постепенное привлечение зрителей на футбольные матчи при соблюдении ряда карантинных требований. Основными требованиями являются: заполнение секторов стадиона зрителями не более чем на 25 процентов, соблюдение социальной дистанции, обеспечение наличия дезинфекторов на стадионах, проведение термоскрининга на входе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Минздраве подчеркнули, что с 1 августа адаптивный карантин в Украине будет работать иначе: усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

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