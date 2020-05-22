Карантин в Украине: в каких областях не будут смягчать ограничения

К смягчению карантинных мер оказались не готовы Киевская, Ривненская, Черновицкая и Волынская области.

Украина постепенно выходит из карантина. Кабинет Министров принял решение о введении адаптивного карантина с 22 мая по 22 июня с учетом эпидемической ситуации в регионах. В частности, с 25 мая будет позволена работа метрополитенов и детских садов. Однако к смягчению карантинных мер оказались не готовы Киевская, Ривненская, Черновицкая и Волынская области. В этих регионах стремительный рост новых инфицированных.

Стоит отметить, что решение об ослаблении карантина принимают с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе одновременно по трем признакам:

- инцидентность - общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения должно составлять менее 12 человек.

- загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. Нужен показатель меньше 50 %.

- среднее количество ПЦР-тестов. Нужно более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней.

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Киевская область

На сегодня инцидентность в Киевской области составляет 13,9 чел. на 100 тыс. населения (нужно меньше 12). Загруженность коек 8,9 % (нужно меньше чем 50%), среднее количество ПЦР-тестирования 19,2 на 100 тыс. населения (нужно более 12 на 100 тыс.).

"Из-за того, что один из необходимых факторов (а именно – инцидентность) превышает установленный показатель, региональная комиссия по ТЭБ и ЧС не имеет права принять решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской облгосадминистрации.

В связи с этим в Киевской области решили пока не ослаблять карантинные ограничения.

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Ривненская область

Председатель Ривненской облгосадминистрации Виталий Коваль заявил, что 20 мая в регионе зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Поэтому было решено не смягчать карантин с 22 мая.

«Карантин в Ривненской области не смягчаем. Такое решение приняла сегодня областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС согласно эпидситуации в области. За минувшие сутки на Ривненщине зафиксировали 66 случаев COVID-19. Это антирекорд для области», - отметил он.

По его словам, ограничения, которые действовали до сих пор, остаются. Если в течение последних 7 дней на территории области будет зафиксировано не более 150 случаев заболеваемости населения коронавирусом, решение будет пересмотрено.

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Черновицкая область

По данным председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука в области за сутки от COVID-19 выздоровели 18 человек, но подтверждено 46 новых случаев заражения.

"18 буковинцев сегодня побороли коронавирус. Они дважды получили отрицательный результат теста. Однако есть также 46 новых случаев COVID-19 в области",- сообщил Осачук.

Общая численность инфицированных на Буковине составляет 2842 человека.

"Следовательно, переходить на следующий этап ослабления карантинных мероприятий нам пока что рано", - отметил глава области.

Волынская область

В течение последней недели в Волынской области наблюдалось увеличение количества больных коронавирусом. На данный момент болезнь подтвердилась почти у 700 человек. В связи с этим в области также решили не ослаблять карантинные меры.

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