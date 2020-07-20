Абрикосы: польза и вред плодов, рецепты заготовок на зиму

Летом нужно стараться есть как можно больше абрикосов, ведь они являются ценным источником витаминов группы В, витамина С и витамина РР, а также калия и железа. Чтобы круглый год поддерживать свой организм витаминами, заготовь абрикосы на зиму с лета.

Сезон абрикосов в разгаре, а это значит, что пора разобраться в их полезных свойствах. Эти плоды выводят токсины из организма, полезны для работы сердечно-сосудистой системы, активизируют процессы в головном мозге, а еще из всех фруктов в них самое высокое содержание гормона лигнана. Кстати, неважно, в каком виде вы будете их есть – свежем или сушеном, действуют они одинаково. Мы решили разобраться, за что стоит полюбить абрикосы этим летом еще сильней.

Чем полезен абрикос

Абрикос — очень полезный, богатый на витамины и микроэлементы фрукт. О большинстве его полезных свойств ты, наверняка, даже не подозревала. В составе одной "абрикосинки" находятся такие полезные вещества, как: холин, калий, бета-каротин, магний, железо, фосфор, натрий, йод, пектин, пищевые волокна, крахмал, инулин. Также витамины А, В3, В2, В5, В6, В9, витамин С, Е, Н и витамин РР. Такие натуральные кислоты, как лимонная кислота, яблочная и винная.

Абрикос благоприятно влияет на повышение в крови гемоглобина, укрепляет иммунитет и является профилактическим средством против болезней щитовидной железы, сердечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению работы сердечной мышцы. Кроме того, абрикос снижает уровень холестерина и не дает образоваться холестериновым бляшкам на стенках наших сосудов, выводит токсины из организма.

Абрикос хорошо действует на мозговую активность, способствуя ее повышению, улучшает память, поэтому абрикос показан всем, кто занимается интеллектуальной работой.

Ко всему прочему, абрис — отличное слабительное. Он, как в свежем, так и в сушеном виде позволяет сбросить пару килограмм естественным путем и помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта соответственно.

Также абрикос отлично работает, как антимикробное и бактерицидное средство. Его рекомендуют особенно во время гнилостных процессах в желудке. А ядра абрикосовой косточки часто используются в качестве отхаркивающего и успокоительного средства при кашле и бронхите.

Калорийность абрикоса

Абрикос — диетический фрукт, который может стать отличным спутником в очередном разгрузочном дне и в качестве сладкого перекуса, когда ты на диете. Его можно использовать в качестве главного ингредиента для монодиеты. Калорийность абрикоса составляет 41 ккал на 100 грамм.

Чем вреден абрикос

Несмотря на то, что абрикос обладает столькими полезными свойствами, он не рекомендуется людям с сахарным диабетом так как в его составе находится приличное количество фруктозы, тем, кто имеет "слабый" желудок. Не стоит употреблять абрикос при слабой работе щитовидке, гепатите (витамин А в его составе не усваивается, что может повлечь за собой неприятные последствия) и низкой кислотности желудка.

Также употребления горькой абрикосовой косточки может вызвать сильное пищевое отравление. Поэтому стоит быть внимательным и не есть эти косточки.

Как заготовить абрикосы на зиму

Абрикосы можно сушить с косточками - урюк или без косточки - курага. Перед тем, как заготавливать абрикосы, их нужно помыть в теплой воде. Для изготовления кураги порезать пополам и положить в воду с лимонным соком, чтобы при сушке они не потемнели. Для того чтобы абрикосы не потеряли цвет, их окуривают серой. Для этого помести решетку с подготовленными абрикосами в закрытый ящик и подожги в нем ватные тампоны, смоченные серой. На килограмм абрикосов нужно 2 грамма серы. Оставь ящик закрытым на 3 часа.

Сушка абрикос в духовке

Чтобы сушить плоды в духовке, нужно постелить на решетку чистую хлопчатобумажную ткань. И выложить на нее абрикосы в один слой. Можно использовать несколько решеток для большого количества плодов. Температура духовки должна быть 65-70 градусов. Периодически перемешивай абрикосы для равномерной сушки. После того как абрикосы немного подсохли, переложи их на противень, на дно которого постелена бумага. Время сушки около 11-12 часов.

Сушка абрикос на солнце

Перед тем, как сушить абрикосы на солнце, нужно предварительно оставить их в тени на ветру на несколько часов. Потом обработанные абрикосы выложи на деревянную доску или решетку и оставь на ярком солнце на 6-7 дней. Можно также нанизать абрикосы на толстую нитку и подвесить на улице в жаркую погоду так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Этот метод потребует несколько недель.

Абрикосы в собственном соку

Выберите спелые, но не перезрелые фрукты. Промойте абрикосы под проточной водой, высушите. Разделите фрукты на половинки, отделите косточки. Уложите абрикосы в большую ёмкость (например, в чистый тазик). Можно укладывать фрукты в несколько слоёв, пересыпая каждый сахаром. Оставьте фрукты на ночь. На следующий день распределите абрикосы по банкам, добавляя в каждую выделившийся сок. Поставьте банки в большую кастрюлю, залейте холодной водой, накройте стерилизованными крышками. Нагревайте кастрюлю при температуре 85°С в течение 20 минут. Закатайте.

Варенье из абрикосов

Крупные плоды разрежьте на половинки, косточки удалите. Затем плоды опустите в кипящий сироп, доведите до кипения, варите 2-3 минуты и охладите. Затем сварите варенье до готовности. Закатайте.

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