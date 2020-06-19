В Украине в прошлом году женщины сделали более 74 тысяч абортов - Минздрав

Из них более чем 700 сделали несовершеннолетним девушкам.

За прошлый год в Украине искусственное прерывание беременности сделали почти 75 тысяч женщин.

Об этом в ответ на информационный запрос 112.ua сообщил директор Департамента реализации политик Министерства здравоохранения Украины Андрей Гаврилюк.

Важно, что приведенная статистика рассчитана по данным, которые предоставляют медицинские учреждения, подчиненные Минздраву.

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"Количество абортов, по данным учреждений здравоохранения, находящихся в сфере управления министерства, за 2019 год составляет 74 тыс. 606, из них 727 сделано несовершеннолетним лицам", - отмечают в министерстве.

По информации государственного учреждения "Центр медицинской статистики Минздрава Украины", данные по 2020 году еще отсутствуют, поскольку статистические данные о количестве искусственного прерывания беременности в Украине собираются по итогам календарного года.

Отметим, что в 2018 году в Украине сделали 46 тыс. 552 прерывания беременности, из них почти 400 - несовершеннолетним.

Согласно статистике на сайте Worldometers на момент написания новости, женщины во всем мире с начала 2020 года сделали почти 20 млн абортов. В то же время, по данным ресурса, от коронавируса Covid-19 с начала пандемии скончались 454 тыс. человек.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире происходит около 40-50 млн абортов: примерно 125 тыс. абортов в день.

В США, где почти половина беременностей являются непреднамеренными, четыре из десяти беременностей прерывается абортом, в день совершается более 3 тыс. абортов. Двадцать два процента всех беременностей в США (исключая выкидыш) заканчиваются абортом.

Аборты в Украине является законной медицинской практикой в течение первых 12 недель беременности, если ее прерывание происходит по согласию женщины в официальных медицинских учреждениях страны.

Вначале июня 2020 года Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций заявил об инициировании встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов по противодействию домашнему насилию, проблематики коммерческого суррогатного материнства и создания государством надлежащих социальных и других условий для минимизации абортов.

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