В Национальном институте рака начали строить новый корпус

В Национальном институте рака начато строительство нового корпуса клиники консервативного лечения опухолей № 3.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на строительной площадке состоялась церемония освящения фундамента нового корпуса и закладки капсулы, символизирующей начало строительства.

В мероприятиях приняли участие вице-премьер-министр Украины - министр здравоохранения Раиса Богатырёва, директор Национального института рака Игорь Щепотин, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный.

В новом корпусе клиники будут стационарные палатные отделения, отделения онкогематологии, дневного стационара, пансионат для сопровождающих больных, центрального стерилизационное отделение.

Р.Богатырёва также посетила обновленное отделение детской онкологии, в котором применяют новейшие методы хирургического и лучевого лечения. В этом отделении лечат около половины украинских детей, у которых обнаружены злокачественные новообразования. Благодаря обновлению отделения количество детей, подлежащих трансплантации стволовых клеток, удалось увеличить вдвое, здесь организована уникальная служба физической реабилитации пациентов в процессе их лечения.

Р.Богатырёва отметила, что на сегодняшний день отделение детской онкологии работает в полном объеме. «Здесь проводятся сложные операции, сложное лечение послеоперационное, но главное, что здесь проходит реабилитация и социальная поддержка больных. Рядом строится химиотерапевтический корпус, в следующем году мы планируем его сдать. Еще строится и радиологический корпус», - сказала Р.Богатырёва, отметив, что строительство и развитие Института рака проходит за счет средств государства и частных средств Благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

По ее словам, операционные нового отделения оснащены фондом Р.Ахметова, который также закупил современные эндопротезные установки для онкобольных детей.

«За короткий срок государство выделило свыше 380 миллионов гривен и 155 современно оборудованных кроватей. Мы планируем скорое движение в направлении укрепления онкологической службы, учитывая то, что онкологическая патология в мире занимает второе место среди проблем заболеваемости, инвалидности и смертности. Украина – не исключение. Нам удастся достигнуть большего, если к планам государства в преодолении рака присоединится «не только один частный фонд «Развитие Украины» (благодаря инициативе Рината Леонидовича Ахметова), а присоединятся и другие благотворители и лично, и коллективно», - сказала Р.Богатырёва.

Она поблагодарила за помощь учредителя фонда «Развитие Украины» Р.Ахметова и работников фонда, подчеркнув, что также помощь Институту рака оказывает фонд «Дороги в будущее» народного депутата Василия Хмельницкого.

«Вырисовывается достаточно мощное партнерство. Никакое государство не в состоянии компенсировать полную стоимость такого лечения. Сегодня современные онкологические процедуры и технологии достаточно развиты и являются дорогостоящими, как и лечение. Плохо было бы, если бы мы не искали партнеров, если бы они были только за рубежом. Такое партнерство мы пытаемся сделать надежным», - подчеркнула Р.Богатырёва.

Как сообщил в интервью УНИАН директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» А.Заболотный, сотрудничество фонда с Национальным институтом рака началось в 2008 году.

«Это, в частности, и адресная помощь пациентам. Мы поддержали лечение 164 онкобольных, преимущественно детей. Объемы эти достаточно значительные. Однако, когда речь зашла о стратегическом развитии Национального института рака в рамках государственно-частного партнерства фонд Р.Ахметова и фонд В.Хмельницкого, по просьбе института и Минздрава, взяли на себя ответственность за строительство и оснащение радиологического корпуса. Наша задача - создать современное медицинское заведение, которое отвечает всем лучшим европейским стандартам, чтобы оно работало на благо пациентов», - сказал А.Заболотный.

Он подчеркнул, что для строительства и оснащения нового радиологического корпуса необходимо 160 млн. грн.

«Мы работаем на паритетных принципах с фондом Василия Хмельницкого: 80 млн. грн – они, 80 мнл грн – «Развитие Украины». Однако еще будут нужны дополнительные средства на эксплуатацию корпуса. Наша задача - сделать его отличным современным заведением», - сказал А.Заболотный.

По его словам, лучевая терапия, как основной или сопроводительный метод лечения, необходима 60-80% онкобольных, поэтому подавляющее большинство пациентов Национального института рака нуждаются в таком лечении и в будущем будут получать его в радиологическом корпусе.

«Это золотой стандарт, который должен быть в медицинском заведении национального уровня. Относительно радиологии Украина очень отстает, поэтому фонд работает в этом направлении уже несколько лет, и решаем эту проблему», - сказал директор фонда Рината Ахметова.

*** Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» реализует первый и единственный в Украине масштабный проект по поддержке государственной системы предоставления помощи онкологическим больным. Этот проект – самая крупная инвестиция в размере 315 млн грн в развитие государственной онкологической службы Украины. Проект направлен на создание условий для эффективной работы государственной системы онкологической службы и улучшение качества диагностики и лечения онкобольных при помощи новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака.