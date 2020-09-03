Более 70% граждан убеждены, что министр здравоохранения должен быть опытным медиком, 19% считают, что он должен быть опытным управленцем.

Более половины опрошенных граждан Украины - 64% - не поддержали бы вы назначения иностранца на должность Министра здравоохранения.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования общественного мнения, проведенные социологической группой "Рейтинг".

Противовес, 27% украинцев поддержали бы вы назначения иностранца на должность Министра здравоохранения. Согласно социологическим исследованиям, больше такое назначение поддержали бы молодые, а также более обеспеченные люди.

Также у респондентов спросили об отношении к экс-министру здравоохранения Ульяне Супрун. 62% украинцев считают, что деятельность Ульяны Супрун скорее негативно повлияла на медицинскую сферу в Украине, 19% - скорее положительно оценили ее деятельность, почти 20% - затруднились оценить. Более положительное отношение к деятельности У. Супрун среди жителей Запада, молодых и более обеспеченных респондентов.

* Всеукраинский социологический опрос проводился социологической группой "Рейтинг". Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность в обеих волнах по 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: первая волна: 14-19 июля 2020, вторая волна: 15-25 августа 2020 г.

Справка УНИАН

Ульяна Супрун - экс и.о. министра здравоохранения Украины.

22 июля 2016 - распоряжением Кабмина назначена первым заместителем министра здравоохранения Украины, по рекомендации президента Порошенко.

27 июля 2016 - на заседании правительства Супрун назначена исполняющим обязанности министра здравоохранения. Должность главы Минздрава оставалась вакантной несколько месяцев - после того, как в апреле 2016 г. Кабмин Арсения Яценюка был отправлен в отставку.

4 сентября 2019 Кабмин уволил Ульяну Супрун.

Ульяна Супрун: новости на тему

Действующий министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно критиковал реформу Супрун и рассказывал, как будет реанимировать медицину.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на размещенную на сайте главы государства электронную петицию с просьбой вернуть Ульяну Супрун на должность министра здравоохранения.

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Автор: УНИАН