Во всех школах Луганщины приостановлены занятия

В Луганской области сегодня из-за сильных морозов учебный процесс приостановлен во всех школах.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил заместитель начальника Управления образования и науки облгосадминистрации Александр ВОСТРЯКОВ.

Кроме того, по его словам, в области также приостановлены занятия в 16 учебных заведениях 1-4 уровня аккредитации (вузы, техникумы), 29 профессионально-технических училищах.

А.ВОСТРЯКОВ также добавил, что руководство территорий Луганской области само решает, когда возобновлять занятия в школах.

«С учетом того, что синоптики прогнозируют очередное значительное понижение температур в начале следующей недели (понедельник-вторник), территории, скорее всего, будут принимать решения о продлении приостановки занятий в воскресенье, 5 февраля», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в связи с низкой температурой воздуха в Луганске вынужденные каникулы для учеников 1-4 классов общеобразовательных школ продлили до 10 февраля, учеников 5-11 классов - до 8 февраля (включительно).