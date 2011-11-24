Госветфитослужба Украины проводит аудит датской ветслужбы

Делегация Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины завершает аудит датской ветслужбы. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ведомства.Согласно сообщению, украинские специалисты ознакомились с системой контроля, мониторинга и профилактики губчатоподобной энцефалопатии крупного рогатого скота в Королевстве Дания. Договоренность относительно этого визита была достигнута между главой Госветфитослужбы Украины Иваном БИСЮКОМ и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Дания в Украине Микаэлем БОРГ-ХАНСЕНОМ летом этого года.Украинские специалисты встретились с представителями датской ветеринарной службы и обсудили ряд вопросов, касающихся безопасности пищевых продуктов. Украинская делегация также подняла вопрос внедрения в Украине системы управления пищевой безопасностью (НАССР). В ближайшем будущем НАССР должна быть внедрена на всех перерабатывающих предприятиях, связанных с пищевыми продуктами. Система позволит обеспечить отечественного потребителя качественной продукцией, повысить конкурентоспособность продукции украинских производителей на мировых рынках. Специалисты обеих стран обсудили дальнейшее сотрудничество в области ветеринарной медицины.